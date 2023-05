La frase que Luisana Albinoni dijo en el programa de Pamela David por la que ardió América

Luego de que surgieran rumores sobre la supuesta incomodidad de Luisa Albinoni dentro de su rol en Desayuno Americano, la mediática rompió el silencio para aclarar toda la situación dentro del programa que conduce Pamela David. Sin embargo, más allá de esto, siguen asegurando que su malestar es evidente.

Desde que comenzó este ciclo hace algunas semanas, Luisa Albinoni se dedica al segmento de la cocina y muchas veces participa de los debates que se generan dentro del día. Pero, según trascendió, estaría incómoda dentro de sus actuales funciones y ya habría hablado con la producción de Pamela David.

"Nosotros tiramos una bomba en la que hablábamos de una cocinera furiosa. Es Luisa Albinoni que la llevaron al programa de Pamela David y la tienen medio boyando, la dejan a un costado, no termina nunca la receta, le pasa todos los días", dijo Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

En el mismo programa de eltrece entrevistaron a la propia Luisa Albinoni, que desmintió sentirse desplazada dentro del show de Pamela David y también se mostró agradecida por el lugar que tiene dentro de la TV.

"Estoy feliz, me gustó la propuesta porque era panelista y cocinera, un poco descontracturada, saltando de un lado al otro. Soy como la mamá de la casa, una cosa así. Lo que pasa es que estamos buscando la onda al programa, no me siento relegada", dijo.

Sin embargo terminó siendo uno de los conductores de SdE, Adrian Pallares, quien reveló la frase que surgió producto del enojo de la ex Masterchef dentro del ciclo de América.

Luisa Albinoni y Pamela David comparten el ciclo Desayuno Americano.

"Tiene una frase hermosa, que está casi en la misma línea de ‘me tienen las bolas llenas’, y es ‘¡Hace dos días que me tienen cocinando zapallitos rellenos!’. De ahí a me tienen las bolas al plato, estamos a un paso", lanzó.