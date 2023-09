Wanda Nara mostró su reencuentro con sus "bebés" y provocó una ola de críticas

Wanda Nara es una de las celebridades que comparte las intimidades de su vida: paseos, familia, viajes, detalles de lujo y más. La modelo fue ingresada al Sanatorio Los Arcos a mediados de julio por una complicación en su estómago. En ese entonces, el periodista Jorge Lanata reveló que Nara padece leucemia. No obstante, días después la empresaria realizó un comunicado sobre su salud y se refirió a los dichos del comunicador.

Tiempo después, Wanda Nara brindó entrevistas a algunos medios de comunicación sobre su estado de salud y ha mostrado algunas imágenes del tratamiento que está llevando a cabo.

Wanda Nara en Milán. Créditos: Instagram Wanda_nara.

La conductora se instaló en Estambul, Turquía, desde comienzos de agosto para acompañar a Mauro Icardi, quien se desempeña como jugador en el Galatasaray, equipo de fútbol turco. La influencer ha mostrado en su cuenta de Instagram (@Wanda_nara) las excentricidades de su casa en Turquía, entre ellas una gran piscina.

Y en estos últimos días, Wanda Nara se ha dado una vuelta por Milán, Italia, donde tiene una sofisticada casa de campo. La mediática enseñó en la red social de fotografía su colección de camionetas a través de un video. "Cuando volvés a tu casa y te encontrás a tus bebés...¡los extrañaba mucho! ¡mucho!", se escucha decir a la celebridad en el audiovisual.

Mirá el video que compartió Wanda Nara en Instagram para mostrar sus vehículos

La publicación de la modelo, que cuenta con medio millón de me gustas, generó polémica y sus seguidores realizaron varias críticas. "Siempre dando importancia a lo material. Y no es envidia"; "Parece que no aprendió nada de la vida"; "¿Qué necesidad?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo.