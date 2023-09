Paula Chaves reveló por qué con Ximena Capristo dejaron de ser amigas: "No me interesa salir a..."

Si bien Paula Chaves suele decir que no le gusta estar en medio de escándalos, en el último tiempo quedó una vez más en el ojo de la tormenta cuando Ximena Capristo recordó en LAM sus años de amistad con ella y su marido, Pedro Alfonso, y los desencadenantes del final de esa relación. Y ahora, la modelo salió a decir lo suyo.

Recapitulemos lo que pasó. Por un lado, en sus días de angelita invitada Ximena Capristo acusó a Alfonso de maltratar a su pareja, Gustavo Conti, con quien durante años trabajaron juntos. Pero a la Negra le tiraron de la lengua sobre Paula Chaves y dijo más sobre esa relación rota. Según dio a entender, la modelo criticaba a sus amigos cuando no estaban presentes.

"Me pareció que hubo un manoseo, 'de que yo le digo a ella, vos le decís a la otra, que esto, que lo otro', y a mí me gustan las cosas claras. Si yo soy amiga de seis personas, de tres parejas, y si una, me habla mal de la otra, digo ´ya está´. Vos me estás hablando mal de ella y después comemos los seis juntos... La otra pareja era Sabrina Rojas y Luciano Castro", detalló la ex Gran Hermano.

En este sentido, Capristo indicó que por ese motivo era la última en irse de las cenas que organizaban con ese grupo. “Las críticas eran una situación general, todos lo hacían. Yo te soy sincera, no me gusta eso, si yo te quiero, te banco”, insistió en el programa de Ángel de Brito.

A días de esas explosivas declaraciones de Capristo, De Brito aprovechó el debut del Bailando 2023 para consultarle a Paula sobre ese viejo conflicto entre parejas y ella fue clara: "No me quiero enganchar con eso porque no me hace bien. Y aparte no tengo ni idea, es un tema de ella y no puedo salir a defenderme...".

"¿Despedazaban a todos cuando terminaba el asado?", lanzó sin filtros Ángel sobre el modus operandi que detalló Ximena. Pero Chaves fue contundente: "No soy de armar lío y no me gusta. No sé jugar este juego, no me sale”. A la vez, la modelo se refirió a los vaivenes de las amistades en el medio del espectáculo.

“Hubo una época en la que nos juntábamos mucho con Tomás Fonzi y con su esposa, capaz pasa un año y nos volvemos a juntar en un asado. Ahora nos hicimos muy amigos de Marce Kloosterboer, vas compartiendo... Y después, la vida te va alejando pero no pasa nada", explicó.

La categórica respuesta de Paula Chaves a Ximena Capristo

De todas formas, Paula fue enfática a la hora de defender al papá de sus tres hijos: "Yo creo que nadie puede decir nada de Pedro laburando, es muy buen capitán. No me voy a meter en esa. Cualquier actor que haya pasado por la compañía de Pedro, todos te dicen que es un capitán súper positivo. ¿Lo mío? A mí no me interesa salir a lavar mi imagen".

Finalmente, la ex Súper M recordó los buenos tiempos con Capristo y Conti, pero fue categórica al marcar que no piensa darle lugar a los dichos de la actriz: "Compartimos una época muy linda. Me acuerdo que cuando ellos quedaron embarazados, yo los ayudé a buscar el médico. A mí me encanta acompañar mujeres embarazadas. Después, todo lo que ella haya vivido, es un tema de ella".