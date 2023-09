El escandaloso motivo por el que Viviana Canosa le soltó la mano a Javier Milei

Viviana Canosa fue una de las primeras figuras de los medios que expresó su confianza en Javier Milei y le dio un contundente espacio frente a cámaras, pero luego la postura de la conductora hacia el candidato presidencial cambió abruptamente por un escandaloso motivo que ella no dudó en exponer al aire.

La dinámica entre Viviana Canosa y Javier Milei se quebró luego de que estallara en los medios el rumor de que el líder de La Libertad Avanza le habría vendido lugares en sus listas a figuras del ámbito de Sergio Massa. La periodista se hizo eco de esa versión y expresó su contundente desilusión hacia el referente liberal.

Javier Milei y Viviana Canosa, en tiempos en que la periodista lo invitaba frecuentemente a su programa. Foto: Captura de video A24.

"A Javier Milei yo lo quiero mucho. Hace bastante que no lo invito y tiene que ver con esto que saltó ahora ¿Está Massa metido siempre en todo lo que no está bien?”, planteó hace un par de meses Canosa en su ciclo en LN+ sobre la presunta maniobra de Milei.

De hecho, luego de leer el titular que decía "Javier Milei negoció con Sergio Massa el armado de listas en algunos municipios del conurbano", Viviana Canosa expresó su desencanto al argumentar: "A Milei lo conocí durante la pandemia. Me encantaba escucharlo hablar de libertad, con el nivel de cárceles y de encierro que teníamos todos los argentinos. Y, por sobre todas las cosas, lo que más me gusta de él es que dice que él venía a terminar con la casta".

Luego, Viviana Canosa aseguró que Javier Milei no le respondió sus mensajes consultándole si lo que se decía era cierto. "Si Milei armó estas listas con Massa, estaríamos votando al Gobierno si lo votamos a él. Ayer lo llamé y no lo niega", remarcó la periodista.

Además, Canosa mostró ante cámaras el chat en el que le pregunta a Milei por el rumor de venta de espacios en sus listas para candidatos de Massa. "Mirá, el tema es el siguiente. Estoy comiendo, después te llamo. Son capaces de decir cualquier cosa. No me voy a subir a las operetas", le respondió en ese momento el candidato. A lo que la conductora retrucó: "No puedo creerlo. No vale todo".

Viviana Canosa compartió al aire el chat que tuvo con Javier Milei. Foto: Captura de video LN+.

Finalmente, Viviana Canosa comentó sobre lo que luego le comunicó Javier Milei: "Después me dijo que estamos frente a la campaña más sucia de la historia y que eso me lo avisó cuando arrancó para diputado. Pero quiero que sepan que yo no opero. Con errores y con aciertos, vengo acá a hacer mi periodismo emocional, del corazón".

"Tengo que preguntarles a Milei y a su gente si ellos están negociando con Sergio Massa. Massa es mi límite. Nadie dijo es mentira lo de Massa, nadie lo dijo, nadie lo dice. Yo quiero que Milei salga y diga que es mentira lo de Massa. Es algo muy grave, porque Massa es la casta", arugmentó Viviana Canosa sobre su distancia con Javier Milei, que se volvió con el paso del tiempo cada vez más irreconciliable.