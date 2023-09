La participante del Bailando a la que vinculan con Facundo Moyano a días de su ruptura con Eva Bargiela

Este jueves, una participante del Bailando (América) atravesó un incómodo momento cuando la vincularon con Facundo Moyano, el referente político que viene de anunciar su separación de la modelo Eva Bargiela.

Durante la previa de su performance, Romina Malaspina quedó impactada luego de que Ángel de Brito le preguntara si está saliendo con Martín Insaurralde. Tras negar tajantemente esa versión, su bailarín señaló que a la concursante del Bailando también la han vinculado con Facundo Moyano.

Romina Malaspina, la participante del Bailando que involucran con Facundo Moyano. Foto: Instagram @romimalaspina.

En medio de la sorpresa del líder de LAM (América) y de Marcelo Tinelli, Romina Malaspina corrigió con énfasis: "No, lo conozco pero no salí con él. También me vincularon con el hermano de Moyano porque una vez me pidió un foto. Los conozco pero no salí con ellos".

La confirmación de la separación de Facundo Moyano la hizo el propio protagonista en el programa Verdad/Consecuencia (TN), mientras que Eva Bargiela se limitó a decir en diálogo con la revista caras: "La verdad es un momento triste y prefiero no hablar. Gracias por entender".

En tanto que en una reciente aparición en el Bailando, Bargiela remarcó: "No me gusta hablar de los motivos porque siento que es algo privado, pero para mí hubiese sido importante ahorrarme esto. Yo no quería estar llorando ni pasándola mal, yo quería estar disfrutándolo. Hoy verme expuesta de esta forma, que no yo no elegí, hasta me da vergüenza".

Eva Bargiela y Facundo Moyano confirmaron su separación. Foto: Instagram @evabargiela.

Tras ese comentario de Eva Bargiela, Ángel de Brito le respondió: "No te tiene que dar vergüenza, y tenés todo el derecho a hablar de tu vida porque es tuya y a él no le importo lo que te pasaba a vos. Él sabrá por qué".