Yanina Latorre apuntó sin piedad contra Estefi Berardi tras la mediación: irán a juicio oral

Este miércoles, Yanina Latorre y Estefi Berardi volvieron a verse las caras. En esta oportunidad no fue en un estudio de televisión, sino en una audiencia por la causa que inició la ex angelita contra su colega luego que se filtraran supuestos chats que confirmaban un romance entre la joven periodista y Fede Bal.

En este contexto, LAM (América) envió un móvil para entrevistar a Estefi a la salida de la mediación. "Siento una enorme paz de que el tema esté en el lugar donde debe estar, donde se debe resolver. Tengo un gran equipo de abogados. Lo más importante es que se haga justicia", expresó la panelista.

Yanina Latorre.

Tras escuchar a su ex compañera, llegó el descargo de Yanina. "Hoy hubo una audiencia de conciliación que duró literalmente cuatro, cinco minutos. Es con un mediador, no hay juez, porque no hay juicio todavía. Hay una querella y no hubo acuerdo porque no se habló, no se dijo nada", comenzó explicando la mujer de Diego Latorre.

"Ella contó qué hay que averiguar cómo le llegaron los chats a Tauro, pero de última que la llamen y le pregunten. Ella no está citada porque le pidió disculpas, pero yo, ¿por qué le debería pedir disculpas si no mostré ni leí ningún chat? Tampoco conté que decían", agregó en su defensa.

Finalmente recordó las palabras de Estefi durante el móvil, y sentenció: "La situaciones de alcoba me parecen que no son para tribunales, ¿qué se haga justicia por qué? si ella trabaja de hablar de la vida privada de la gente".

Estefi Berardi.

Recordemos que durante esta tarde, Berardi confirmó que irá a juicio oral con Latorre. "Lo que pasa es confidencial, no se puede contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral", comenzó expresando la panelista.

"Es por el tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron. Nadie me vino a preguntar, ni a chequear nada", sumó.

"Yo sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí ante una supuesta situación que, ponele que pasó o no pasó, que es lo menos importante, pero por qué ese maltrato y ese hostigamiento de querer obligar a que una mujer diga con quién se acuesta", finalizó.