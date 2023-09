Mariano Iudica contó por qué no tiene lugar en la TV de hoy

Supo ser uno de los conductores icónicos de la televisión. Dio sus primeros pasos bajo el ala de Marcelo Tinelli, pero luego tomó vuelo propio en materia de ser animador de programas. Hasta instaló un latiguillo en el dialecto de los argentinos, con su característico '¡Dale!'.

Sin embargo, con más de 15 años en la pantalla chica, hace un largo rato que Mariano Iúdica decidió alejarse de ella y tomar nuevos rumbos, al punto de volver a conectarse con un viejo amor, que lo tenía en el olvido hace 30 años.

Mariano Iúdica, uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina

Claro está hizo su fama pero también se vio envuelto en muchas polémicas a lo largo de su carrera, nadie se esperaba este sorpresivo retiro de la pantalla chica y el volantazo en su carrera.

"A la tele ya le di todo y me dio todo a mi también, alguna vez volveré a hacer algún proyecto de entretenimiento que sea fácil. Si hay que hablar en serio no, porque el país está muy difícil y no puedo hablar desde este lugar donde no me falta nada, porque la gente me lo va a decir y no está bien", aseguró Mariano Iúdica.

Además habló sobre su futuro y los posibles proyectos que se avecinan para el 2024: "No quiero trabajar enojado todo el día, el Streaming me parece espectacular, así que el año que viene habrá que arrancar algo. Estamos armando todo, así que si Dios quiere el año que viene largamos, pero todavía no se lo dije a nadie".

Cabe recordar que su familia está vinculada con el mundo del steaming, ya que su hija Valentina es una de las productoras estrella de Luzu TV, medio liderado por Nicolás Occhiato.

Mariano Iúdica en uno de sus restaurantes, Gran Bamboo

Y siguiendo en el ámbito familiar, fue allí donde logró concretar cumplir un sueño postergado por años. Es que Mariano Iúdica, aprovechó este parate televisivo y decidió, junto a su mujer, abrir un restaurante en zona norte: "Gran Bamboo". Lo cierto es que el conductor siempre estuvo ligado al mundo gastronómico y por fin, pudo volver a su viejo amor.

Tal es así que no se detuvo y en 2023 abrió otro en Villa Robles, a pocos kilómetros de Pinamar: "Gran Bamboo Beach". Ambos lugares con propuestas muy peculiares.