La contundente opinión de Juan José Campanella sobre Argenrina 1985

Hace unos días se generó una inesperada polémica cuando Luis Brandoni salió a criticar no sólo a la película Argentina 1985, sino puntualmente a Ricardo Darín. Ahora, quien se sumó fue Juan José Campanella.



Sucede que Luis Brandoni, identificado fuertemente con el radicalismo cuestionó el abordaje que se le da al contexto político de aquella época. “No entiendo cómo pudo hacer esa canallada”, dijo sobre el papel de Ricardo Darín.



“Se está publicado que yo estoy arrepentido y no sé qué otras cosas. Son todas tonterías que no son ciertas. Yo di mi opinión y la sigo sosteniendo. No ofendí a nadie y menos a Ricardo Darín”, sostuvo días después Luis Brandoni, ante la fuerte repercusión que habían tenido sus dichos.



Ahora, quien decidió salir a dar su opinión fue Juan José Campanella, quien supo trabajar mucho tiempo con Ricardo Darín. Incluso, llegaron a ganar el Oscar con El Secreto de sus Ojos, en el año 2009.



“Yo creo que lo que la película cuenta fue así. Tal vez falten otros elementos”, sostuvo el reconocido director y productor de cine en diálogo con Matías Martin en Todo Pasa, el programa de Urbana Play.

Ricardo Darín y Luis Brandoni.



En ese momento, Clemente Cancella acotó que, probablemente, le hubiese gustado que se contara algo más con relación a las críticas que comenzaron a surgir en las últimas semanas sobre la película que había tenido muy buena aceptación en su estreno.



“Me parece que lo que fue el rol del peronismo en ese momento hubiese estado bueno contarlo mejor”, indicó Juan José Campanella, que luego terminó siendo más cauteloso. “Pero no quiero entrar en esos debates”, dijo entre ligeras risas.