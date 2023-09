Julieta Poggio, ex Gran Hermano, tomó una drástica decisión sobre su futuro laboral

No hay dudas que una de las participantes que más fama adquirió desde su ingreso a Gran Hermano 2022 fue Julieta Poggio. Desde muy chica, la participante del reality había sido parte de varias publicidades y producciones cinematográficas, pero en "la casa más famosa del mundo" la joven se convirtió en una de las preferidas por su carisma.

Las oportunidades laborales desbordaron cuando Poggio salió del programa de Telefe: se unió al programa de streaming del canal de las tres pelotas, Fuera De Joda junto a otros "hermanitos; colaboró con marcas de ropa; participó en Fuerza Bruta y, actualmente, actúa en la obra teatral de José María Muscari, Coqueluche.

La joven participa en la obra de teatro junto a Betiana Blum; Mónica Villa; Agustín Sullivan; y Mario Guerci. Créditos: Instagram Poggiojulieta.

Pero la modelo, al tener tantos compromisos, tuvo que tomar una importante decisión en su vida y este lunes anunció que dejará el programa de streaming que realiza desde hace algunos meses con sus excompañeros del reality.

"Para mi hoy es una despedida, un hasta luego, no me miren así, los voy a extrañar un montón pero la verdad que estoy con un montón de cosas, proyectos nuevos acá en Telefe y ojalá tuviera una gemela para poder hacer todo", comenzó diciendo Julieta Poggio en Fuera De Joda.

La despedida de la modelo en el programa de streaming. Créditos: captura de pantalla Youtube Fuera De Joda.

Y agregó: "Todo no se puede, a veces hay que parar un poco y no me puedo duplicar. Pero bueno, contenta porque se vienen un montón de proyectos dentro de muy poquito así que los voy a extrañar un montón, fue re lindo este año con ustedes. Saber que salimos todos con el mismo sueño y nos pudimos juntar acá y hacer lo que queríamos".

"Creo que fue super especial sentarnos en esta mesa todos juntos y voy a venir a visitarlos, obvio, porque posta los voy a re extrañar", concluyó la actriz.

Y es que, además, en las últimas horas, Ángel de Brito reveló que Julieta Poggio es una de las más elegidas para bailar salsa de a tres en la nueva temporada del Bailando. ¿Será este el nuevo compromiso laboral de la influencer?