El descargo de Fabián Doman sobre su futuro laboral en El Trece

Este lunes comenzó a circular la información de que Bien de Mañana ya no seguirá al aire de El Trece. El programa conducido por Fabián Doman será reemplazado de la grilla por Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri.

Recordemos que el magazine conducido por el periodista debutó el pasado 14 de agosto y no está teniendo el rating esperado por los directivos del canal. Este sería el principal motivo de la decisión de sumar a Barbiere.

"El producto no nos convence, creemos que la productora (Kuarzo) subestimó el horario, subestimó la competencia con Georgina Barbarossa que curiosamente también es un producto de ellos", informó Marina Calabró en Lanata sin Filtro (Radio Mitre).

Tras las repercusiones de la noticia, Doman aclaró la situación en diálogo con Primicias Ya. "Por supuesto que estoy al tanto de los rumores. El programa es de la productora Kuarzo y cualquier decisión si la hubiera el canal se la comunica a Kuarzo. Además, mi relación contractual es con Kuarzo no con el canal", comenzó expresando.

Consultado por su enojo con las autoridades del canal, el conductor fue contundente: "En cuanto a llamadas mías, no me he comunicado con nadie, mucho menos este fin de semana y el día de hoy. Tampoco es cierto que hubo gritos".