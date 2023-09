Coco Sily confesó qué es lo peor de trabajar con su hijo

Atrás en el tiempo quedó el sinsabor personal para el Coco Sily, luego de la abrupta separación de la presentadora infantil, Cecilia Caramelito Carrizo que decidió volver con su ex marido. Hoy la vida del comediante está abocada a su carrera profesional.

Justamente el conductor y humorista estuvo en diálogo con Implacables y habló sobre cómo afronta el presente artístico en el que su hijo Sasha está a cargo de la producción.

Justamente su hijo emprendió el camino como colaborador de los espectáculos de su padre a partir de la pandemia, donde las plataformas de streaming fueron tendencia y, en esta oportunidad, colabora en los diferentes proyectos que incluyen radio y teatro.

En medio de los preparativos para su nueva obra que gira en un sentido homenaje para su amigo fallecido Cacho Castaña, Coco Sily detalló cómo convive con su hijo entre lo privado y lo laboral, donde el ex de Caramelito se erigió como el primer artista argentino en congregar 12 mil espectadores vía streaming en tiempos de Covid.

Sobre la relación entre ambos, Coco se sinceró: “Él es un gran productor. Yo hace 25 años que trabajo en esta industria y su mejor cualidad es que nunca te dice que no. Cada cosa que le digo, me dice ‘tranquilo mi rey’.

El humorista recordó la particularidad del cambio abrupto que trajeron los tiempos de confinamiento sanitario: “En el streaming tenía que estar haciendo humor durante una hora y media frente a un teléfono y de cátering hicimos dos tartas de jamón”.

Por su parte, Sasha admitió tener algunos cruces: “Me acuerdo una vuelta que teníamos una sección pensada para sacar oyentes al aire. Y los primeros quince minutos teníamos una gran cantidad de oyentes y él empezó a hablar, a hablar”.

“Le entré un papel en el que le puse ‘son las doce y media y no sacaste ni un oyente al aire’. Él hizo un bollito y me cag.. a pedos en el pasillo porque tampoco es la forma de hacerlo. Yo se lo hago a él porque no mido, y ahí le entré el papelito porque era mi viejo”, cerró el productor.