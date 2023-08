La contundente respuesta de Caramelito Carrizo a las críticas por dejar a Coco Sily

En las últimas semanas, Caramelito Carrizo quedó en el ojo de la tormenta luego de que trascendió que se separó de Coco Sily para regresar con su expareja, Damián Giorgiutti. Lejos de quedarse callada, la conductora decidió enfrentar las críticas con un contundente descargo.

En concreto, el noviazgo entre Caramelito Carrizo y Coco Sily se extendió durante casi cuatro meses, pero luego ella optó por darle una nueva oportunidad al amor con el hombre con quien estuvo más de 25 años, y con quien tiene dos hijos en común.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Carrizo se sinceró: "Empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil. Incluso, como se había dado la circunstancia, eso se sabía. Principalmente, quienes lo tenían que saber, y en este caso en particular, y hablamos de Coco, él siempre supo todo. Y él me supo acompañar de una manera muy amorosa. Aquello que empezamos a imaginar no continuó".

En tanto que cuando le preguntaron a Caramelito Carrizo si mientras estaba con Coco Sily, contemplaba volver con su ex, la conductora respondió: "El tema es que teníamos muchas cosas para seguir hablando, cosas que yo pensé que no tenían posible solución. De hecho, no habían tenido solución en su momento, y hoy estamos reanudando el vínculo y viendo qué se puede arreglar".

Coco Sily y Caramelito Carrizo habían asistido recientemente juntos a la gala de los Martín Fierro. Foto: @cocosilyok.

Al referirse a las críticas por terminar repentinamente su relación con Coco Sily, Caramelito Carrizo expresó categórica: "Lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. La verdad lo lamento por quien lo hace. No voy a estar feliz. No, la verdad que no, porque no es una situación ideal, ni linda, la verdad que no".

Finalmente, la entrevistada remarcó que la ruptura con el actor se dio en buenos términos. "Mantenemos una excelente relación. Trabajamos en la radio que él dirige. Sería una pena enorme que algo malo o feo se interpusiera, no sería justo para ninguno de nosotros", explicó.