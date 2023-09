Ahora caigo quedó en la mira de El Trece para repuntar el rating

Hace meses que el rating es un dolor de cabeza en El Trece. Las mediciones no terminan de convencer, varios de los estrenos no tienen la repercusión esperada y Adrián Suar todavía no le encuentra la vuelta para devolverle el lugar de liderazgo al canal de Constitución.

En un contexto de constantes cambios y enroques, informaron nuevas modificaciones en la grilla de El Trece, que buscará rearmar su prime time para competir fuerte con el Bailando, a caballito de una de sus figuras más convocantes: Darío Barassi, con Ahora caigo.

En El Trece analizan mudar el programa de Darío Barassi al prime time. Captura TV.

El programa de juegos que conduce el humorista es uno de los ciclos más vistos del canal, con lo cual, la estrategia de El Trece es mudarlo de horario. Según informó Marina Calabró en su columna de Lanata sin filtro, la idea que se estudia es emitir el ciclo de Darío Barassi a las 22.15 y hacer enroque con Los 8 Escalones, que iría en su lugar, a las 18.15.

Por ahora no hay nada oficial ni definido, pero con esta fórmula se buscaría capitalizar el buen resultado que Ahora caigo tiene desde que se estrenó, mediciones que en más de una oportunidad lo ubica en los primeros lugares de su franja, a pesar del éxito de las novelas turcas.

Los 8 Escalones iría a la tarde con la nueva grilla de El Trece. Captura TV.

Con este cambio quedaría redefinido el prime time, a la par de la mañana, que se vio sacudida con la noticia de que el programa de Fabián Doman tiene los días contados. El Trece decidió levantar Bien de mañana y poner en su lugar a Carmen Barbieri con Mañanísima.

Por qué se decidió levantar el programa de Fabián Doman

“Estamos en condiciones de confirmar que a fin de octubre o principios de noviembre, termina Bien de Mañana, el programa de Fabián Doman, y será reemplazado por Mañanísima, el programa que encabeza Carmen Barbieri, con Pampito y Estefanía Berardi por Ciudad Magazine", contó Marina Calabró en su columna del programa de Jorge Lanata.

Además, Calabró contó lo que habló con las autoridades de El Trece. "El producto no nos convence, creemos que la productora (Kuarzo) subestimó el horario, subestimó la competencia con Georgina Barbarossa que, curiosamente, también es un producto de ellos".