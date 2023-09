El sorpresivo bajo rating de Jorge Lanata en su vuelta a la pantalla de El Trece

Luego de un mes internado en Fundación Favaloro, Jorge Lanata volvió a la conducción de Periodismo para todos en la pantalla de El Trece. Sin embargo, ni el regreso del periodista tras sus graves problemas de salud ni la previa caliente de las elecciones presidenciales se tradujeron en buen rating.

Todo fue sorpresa para el canal de Constitución al detectar que las mediciones del programa de Jorge Lanata no alcanzaron para superar las películas que transmitieron en su lugar durante el último mes y que oscilaron entre los 7 y 8 puntos de rating.

Para peor, el rating de PPT quedó por muy debajo de Pasapalabra, el programa de juegos de Telefe que es una repetición de una repetición. El ciclo conducido por Iván de Pineda superó por 5 puntos al programa político, lideró el rating de la franja horaria, y le dejó un buen piso a GOT Talent Argentina.

A las 22.13, Pasapalabra redondeaba los 12.1 puntos, mientras que Periodismo para todos lograba 7.3 puntos. Muy atrás, aparecían Intratables (América), con 1.2 puntos y Opinión Pública (El Nueve), con 1.1.

En su pico más alto, Jorge Lanata con su regreso con PPT logró 8 puntos de rating, un número que decepcionó a los directivos de El Trece, que esperaban otros resultados de la mano del periodista político que abrió su programa con un estremecedor editorial sobre su prolongada internación.

El sentido editorial de Jorge Lanata en su vuelta a la televisión

“Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes. Un mes estuve en terapia intensiva, dos veces intubado. De ese mes no me acuerdo nada o mejor dicho me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, empezó Lanata.

Jorge Lanata habló de su mes de internación. Captura video.

Y siguió: “Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví, y tampoco sé de donde. Lo que tuve se llama shock séptico, es una infección en todo el cuerpo”.

“El viernes me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en el aire en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad: ‘garchen todo lo que puedan’, dije. Perdón. Lo que quise decir fue que vivan todo lo que puedan”, señaló, al abrir PPT.