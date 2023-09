Charlotte Caniggia denunció a Julieta Poggio de discriminar a Anabel Sánchez

Envuelta en su afán de generar ruido mediático, para continuar con su supervivencia en los realities, que se transforma en su fuente de ingresos, Charlotte Caniggia acaba de protagonizar una polémica muy urticante en el marco del Bailando por un sueño.

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se metió en un terreno desconocido, que no le pertenece, y ensució a Julieta Poggio, la finalista de Gran hermano. Resulta que la hermana de Alex Caniggia la acusó de discriminar de manera muy fuerte a Anabel Sánchez.

Todo se remite a un supuesto comentario de Disney contra la modelo de Francisco Solano, esa joven que la rompió desde el anonimato y que se postuló para modelar en la revista Vogue desde la intimidad de su hogar en lo profundo del conurbano bonaerense.

Anabel Sánchez desmintió a Charlotte Caniggia.

Charlotte prendió la tecla de una declaración explosiva y polémica en el stream del Bailando, donde sostuvo, sin pruebas ni argumentos, una denuncia contra Poggio. “Son enemigas porque salió un audio de Juli Poggio hablando mal de Anabel, la mató”, exteriorizó.

La Caniggia profundizó su postura y añadió: “Escuché que Juli fue a grabar a Telefe y la maquilladora o alguien puso en grabación y ella dijo ‘ay, Anabel es re villera, no puedo creer que la contrataron. Ay qué fea’”. A pesar de no estar en ese momento, ni tener ningún registro probatorio soltó esta acusación muy picante.

Tras el escándalo que se armó, Anabel decidió exponer su visión de todo esto y escribió una storie en su cuenta de Instagram para contradecir a Charlotte. “Con Juli está todo más que bien. La admiro un montón y es feo que la juzguen por cosas del pasado y fakes”, aseguró.

Anabel pidió por más empatía y menos peleas mediáticas.

En la continuidad de su descargo, Sánchez ratififcó que no siente ningún tipo de rencor con Disney. “Juli es una mujer que desde niña trabajó por lo suyo. Fue hermoso conocerla y compartir admiración una por la otra. Así que plis, no más odio, no más competencia”.