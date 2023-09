Charlotte Caniggia explicó por qué Zaira Nara no debería ser jurado del Bailando

La segunda ronda de ritmos del Bailando 2023 comenzó esta semana luego de la primera doble eliminación. Y este viernes, quien se presentó ante el público para rendir su segunda performance fue Charlotte Caniggia, quien protagonizó un divertido pero muy picante cruce con Zaira Nara.

Siempre dueña de una actitud relajada y un humor hiper descontracturado, Charlotte Caniggia no tiene pelos en la lengua para hablar de la situación que fuese y en su reciente presentación la dejaron expuesta tanto desde el jurado como así también desde el streaming del programa.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia llegó a la pista junto a su adorable perrito, que se divirtió recorriendo la pista hasta la hora del baile. En la previa habló de su novio Roberto Storino Landi, y hasta se animó a confesar sus ganas de ser madre algún día.

Ya en la pista, Charlotte Caniggia logró un muy positivo rendimiento y recibió varios halagos por parte del jurado. Y el primero en hablar con ella fue Ángel de Brito, que fiel a su estilo llegó con un dato poco conocido hasta ese momento.

Según el periodista de LAM, la influencer no estaba muy contenta con la incorporación de Zaira Nara al jurado, que cabe recordar se encuentra reemplazando por estos días a Pampita (la modelo está de viaje y volverá la semana que viene).

Luego de advertir que no tiene ningún problema con ella, la hermana de Alex Caniggia se sinceró: “No me cae mal, pero opino que en el jurado debería haber gente que sepa de baile, como Flavio Mendoza o Carmen Barbieri”.

Charlotte Caniggia obtuvo muchos elogios tras su segunda performance en el Bailando 2023.

Zaira Nara no se quedó callada y retrucó: “Pero no estamos en el Colón, acá puntuamos a gente que muchas veces no sabe bailar. Valoro que te vengas a exponer, pero esto es un show. Así que tomo tu opinión, pero acepté esta propuesta porque esto es un show. Tengo años en este ambiente, y la visión de alguien que opina como el público no está mal”.