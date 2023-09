Cristian U comparó el intento de suicidio de Maxi Guidici con el triste final de Rocío Gancedo

La decisión de Maxi Guidici de ingerir una enorme cantidad de pastillas, durante la medianoche del jueves, generó un episodio complejo que conmocionó a todos y activó una extrema preocupación por ese intento de suicidio, que se logró evitar por la pronta reacción de sus seres queridos.

La situación del ex participante de Gran Hermano provocó un profundo análisis, principalmente para hablar en los medios de comunicación de salud mental. En ese sentido en Pocos Correctos, el ciclo de Pollo Álvarez y Chino Leunis, entrevistaron a Cristian U.

El ganador del reality en 2011 relacionó el intento de Maxi con el triste desenlace de Rocío Gancedo, quien en 2017 se quitó la vida al arrojarse de un edificio en el barrio porteño de Las Cañitas. En esa nota con el programa de eltrece, Cristian recordó: “Tengo como un escalofrío en el cuerpo porque lo primero que se me vino a la mente fue mi amiga de Gran Hermano, Rocío Gancedo, que se suicidó”.

Respecto a las sensaciones que lo abordan con la situación que experimentó Guidici, el famoso reflexionó: “Estoy medio consternado con el tema de Maxi porque es algo que me tocó muchísimo y me pasó de todo”. Y añadió: “Perdón por la palabra, pero esto es un cag… porque Maxi está pidiendo auxilio a gritos y en todos lados”.

Así como profundizó con una lectura interesante de toda esta problemática tan sensible, dado que el ex Gran Hermano narró: “ Hoy se habla de salud mental, pero no es solo él. La sociedad está sufriendo de salud mental. Todos los días con problemas, bajones, no sabiendo si vas a tener o no una casa, si terminás en la calle, si vas a tener laburo”.

Rocío Gancedo se suicidió en 2017.

Y para cerrar, Cristian exteriorizó: “La verdad es que estamos pasando un momento horrible. Estamos hablando de que casi se murió un pibe joven, con futuro, buen tipo, con proyectos; y casi se nos murió hoy”.