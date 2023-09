El Conejo contó cómo lo encontró a Maxi de GH tras su intento de suicidio

El episodio que vivió Maxi Guidici en la madrugada del viernes, luego de haber querido quitarse la vida tras consumir un blíster entero de clonazepam, desató una fuerte alerta sobre la salud mental. Afortunadamente, llegaron a tiempo para socorrerlo, y quien se encargó de asistirlo para poder llevarlo a un centro médico fue Alexis 'El Conejo' Quiroga.

Habiendo forjado una fuerte amistad desde su paso por Gran Hermano, El Conejo Quiroga y Maxi Guidici se mostraron muy cercanos en todo este último tiempo. Y fue justamente el ex de Coty Romero quien relató en primera persona cómo fue el desesperante momento en el que auxilió a su amigo.

"Había empezado a hablar a la tarde con él, estaba medio bajón porque había tenido un accidente con el auto. Le digo que se arrime al teatro, no asiste y tenía llamadas de la mamá y de la hermana. Juli también me había llamado", comenzó detallando.

Luego agregó: "La mamá me dijo que había tenido con él una llamada de despedida. Venía cargando con días de bajón desde meses atrás, más los idas y vueltas que tenía con Juli. Lo del Bailando también fue un peso grande, porque él seguía sin trabajo".

Alertado por la propia Juliana y otros cercanos al cordobés, El Conejo explicó que se acercó hasta el departamento de Maxi para controlar que esté bien, sabiendo que horas antes había alarmado a su familia.

Fue allí donde lo vio "dopado" a raíz de la mencionada ingesta de Clonazepam. A pesar de esto, el joven tenía la capacidad de hablar en ese momento y le dijo a su amigo que no se preocupe porque estaba todo bien.

El Conejo y Maxi se hicieron amigos durante su paso por Gran Hermano.

"Me voy a casa y a los 20 minutos me vuelve a llamar la mamá y Juli. Le dije a mis amigos 'me voy porque no sé qué va a pasar'. La mamá me dijo que le había pasado las claves del banco, como que se había despedido de ella", agregó El Conejo, ya en una situación que dio un drástico giro.