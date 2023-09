Sofía Vitola, la pareja de Mike Amigorena que brilla como artista indie

Sofía Vitola está feliz y exultante: Potra, su banda y su nombre artístico, crece día a día. Viene de editar su segundo disco y en poco menos de un mes será su gran noche de presentación en el escenario de La Tangente, en el corazón del barrio de Palermo.

Desde primera fila estarán sus amigos y su compañero de vida, Mike Amigorena, su pareja y papá de su hija Miel, de tres años y medio. Sofía Vitola, o Potra, saldrá a escena radiante a cantar los temas de Labio inferior, un disco en el que colaboraron figuras como Juliana Gattas de Miranda y Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes.

El 19 de octubre Sofía Vitola presenta su nuevo disco en La Tangente. Instagram Sofía Vitola.

Entusiasmada con su proyecto musical, la rosarina también encuentra en su pareja un socio creativo con quien se anima a trabajar. “Siento que nos potenciamos mutuamente desde lo laboral. Él canta re bien, y tiene muy buenas ideas. Para mí es muy importante que la pareja te inspire. Yo lo iba a ver a Cabaret, donde cantaba, bailaba y actuaba, y no lo podía creer", contó en una entrevista a Clarín.

Sin embargo, Sofía, que es varios años más joven que Mike Amigorena, aseguró que no le seguía tanto la carrera antes de cruzarse con él, en 2018. Para ella, ese poco conocimiento fue positivo porque dijo que la ayudó a engancharse desde otro lugar, “más interior”.

Sofía y Mike Amigorena se conocieron en 2018 y en 2020 tuvieron a su hija Miel. Instagram Sofía Vitola.

Juntos, le pusieron la voz al tema de apertura de Punto Caramelo, el programa de Urbana Play (sábados a las 10 am), una experiencia que definió como “espectacular”. Pero para Sofía es importante resguardar los espacios creativos de cada uno. “Primero hay que estar conectado con lo que le gusta a uno, no se puede compartir todo”, sostiene.

La pasión de Vitola con la música arranca pronto, en cuanto terminó el secundario en su Rosario natal y se anotó en el Conservatorio Municipal de Rosario para estudiar violín. “Pero un día vino mi hermano con un acorde de guitarra y me voló la cabeza”, dijo sobre su hermano Joaquín, líder de la banda Indios.

Los inicios musicales de Sofía Vitola

"Esa noche no me podía dormir, y me puse a pensar de venirme a vivir a Buenos Aires. Al otro día se lo conté a mis padres y lo aceptaron, más allá de que al principio no les gustó mucho. Y me vine para acá, a los veinte años, a vivir con mi hermano“, recapituló sobre esos momentos iniciáticos.

Sofía nació en Rosario y se instaló a los 20 años en Buenos Aires. Instagram Sofía Vitola.

Fueron años de estudio, dos de violín y de tocar música folklórica moderna con formaciones de ensambles. “Tiempo después dejé el conservatorio y dejé violín, y al mismo tiempo me aboqué a la guitarra y me pasé a otra escuela para estudiar música contemporánea. Y ahí apareció Lavial”, contó, sobre su primera banda con la que salió a escena.

Hoy, Sofía brilla con Potra, su alias, su alter ego y su proyecto creativo, una síntesis de su identidad y un puñado de canciones muy suyas con las que la rompe.