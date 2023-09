La furiosa reacción de Marcela Tinayre ante los rumores de romance entre Juana Viale y Cavani

Sin duda, uno de los hombres del momento en el fútbol argentino es Edinson Cavani, por su llegada a Boca y la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. En los últimos días, fue vinculado con Juana Viale, algo que enfureció a Marcela Tinayre.



“Invitación en la embajada de Uruguay por el Día de la Independencia. Entró Edinson Cavani con su mujer y Juanita Viale y se le puso acá (muy cerca del rostro) para saludarlo. Se generó un run run”, comentó Luis Majul en LN+.



“Aparentemente esta onda entre Juana Viale y Cavani llamó la atención de muchos”, dijeron luego, en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en la pantalla de Canal 13.



Ante estos comentarios, en Polémica en el Bar pasaron un informe y, al regresar a la mesa, Marcela Tinayre descargó toda su furia contra quienes hicieron circular estos rumores que ella asegura que son falsos.



“Qué bajo cayó Majul, que bajó cayó”, expresó la conductora y madre de Juana Viale. “Es un gran periodista, pero, además, está, como se dice vulgarmente, meando fuera del tarro”, añadió.

El evento que despertó rumores de romance entre Juana Viale y Edinson Cavani.



“Juana lo vio una vez a Cavani. ¿Yo qué tengo que explicar?”, preguntó Marcela Tinayre. “Yo estaba populando por ahí, porque eso era un cuartito. Había 400 personas. Nada que ver lo que se dice”, agregó luego la conductora sobre el supuesto romance entre su hija y Edinson Cavani.



“Lo voy a dejar pasar, porque si les gustó para hacer una cosita así, para poner una chispa de color, me encanta. No es si a Juana le gustó Cabandié (sic) ¿Cabandié es?. Si le gusta Cavani, si a él le gusta Juana, me importa un pito. Majul haciendo chimentos. Bueno, ya estamos en el horno”, cerró Marcela Tinayre, entre las risas por su confusión con el apellido.