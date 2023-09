Franco Masini vendrá a Mendoza con una innovadora propuesta teatral

El exitoso unipersonal tendrá una nueva y única función en Mendoza, se realizará en el Auditorio Deodoro Roca de la Biblioteca Manuel Belgrano en Godoy Cruz. La presentación será el próximo 8 de septiembre a las 20 horas. Franco Masini, el joven actor que encabeza la obra teatral aclamada por el público, habló sobre el espectáculo en MDZ Radio.

"Es una obra que es una invitación colectiva a valorar las pequeñas cosas que tiene la vida y sobre una temática tan difícil como lo es la depresión. La historia es sobre un chico que quiere demostrarle a su madre lo linda que es la vida y por eso hace una lista de cosas maravillosas. Yo creo que en mi lista de cosas maravillosas hay un montón de posibilidades. Hay millones de cosas y creo que lo lindo es que cada persona que viene a ver la obra luego se vaya con su idea de su lista de las cosas maravillosas que tiene", agregó a modo de presentación de su nuevo proyecto artístico.

Esta obra destaca por colocar al público en un rol protagonista junto con el elenco. "El público de ahora tiene un rol importantísimo, forma parte de esta historia. Cada función es especial y distinta. Como artista es un desafío grande, porque yo voy introduciendo al público en todo lo que voy contando y a veces me ayudan con determinadas cosas. Es como hacer una acción colectiva entre todos para que la obra funcione y para que pueda llegar a donde realmente tiene que llegar, que es desde una manera lúdica por ahí, pero algo muy profundo".

Promoción de la obra "Las cosas maravillosas".

"Es una obra con una forma de contarla totalmente íntima y simple, pero esa profundidad y simpleza se vuelve algo muy íntimo con todo el mensaje y la temática de la cual trata la obra. Eso es lo que hace que el espectador, a medida que llega y que se va, vaya pasando por una montaña rusa de emociones donde todo el tiempo pasan cosas distintas y que además forma parte. Entonces eso me parece que es el punto interesante y original que tiene la obra", sumó.

Franco Masini afirmó que "la obra me agarró en un momento de mi carrera muy lindo, de aprendizaje, donde hoy busco un texto que realmente me transforme, me conmueva y que logren un riesgo y cierta salida de la zona de confort. Me parece que este texto es eso, es un desafío, es un riesgo el estar solo, ser como una especie de director de orquesta donde todo depende de vos. Quería formarme para poder hacer un unipersonal y después de mucho trabajo con mi directora, Mey Scápola, siento que estamos haciendo que la gente lo pueda aprovechar".

Y cerró: "El objetivo de todo esto es que al espectador realmente le llegue el mensaje al alma y pueda salir transformado de lo que vio. Y además mi objetivo personal que es obviamente disfrutarlo y dar lo mejor de mí arriba del escenario".

Escuchá la nota completa: