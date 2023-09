Natalia Oreiro mostró una foto retro de sus 15 años y reveló por qué odiaba ese look

Natalia Oreiro pasó un grato momento en Instagram junto a su numerosa cantidad de fans donde aprovechó la caja de preguntas y respuestas para desarrollar un tópico singular, referido a aquello que “quemarías” de tu pasado y terminó revelando una anécdota de larga data.

A partir de la pregunta sobre aquellos momentos de otrora que les gustaría borrar, las historias no tardaron en llegar donde varias se refirieron a los cambios de look y le dejaron una puerta abierta para referirse a situaciones vividas en su adolescencia.

La esposa de Ricardo Mollo se sorprendió por la repercusión que tuvo la consigna en su perfil de Instagram: “Increíble la cantidad de comentarios que me mandaron contándome de que se arrepienten”.

A partir de las diferentes historias que se fueron sucediendo, hubo un tema que obró de puntapié inicial para revelar sus recuerdos: “Uno de los que más me llamó la atención y de los que más me divirtió fue el de los cambios de look y yo se de eso, conozco un montón porque hice varios”.

La actriz uruguaya rememoró: “Creo que el mas me arrepiento en mi vida es el que hice a mis 15 años. Mi mamá era peluquera, yo tenía el pelo hasta la cintura y le dije ‘mamá, yo quiero un cambio de look, qué te parece si me lo cortás por acá (estilo carré) y me hacés permanente”.

“‘¿Estás segura Natalia?’, me preguntó mi mamá, a lo que contesté ‘sí, por supuesto’, muy segura. Cuestión es que me lo cortó, me hizo la permanente y no saben, estoy en todas las fotos de mis quince con ese look todo enruladito, espantoso, que por supuesto es para quemar del pasado”, continuó.

A pesar de que aquel cambio no salió como esperaba, la ex conductora de ¿Quién es la máscara? recuerda aquella época como una de las mejores: “Pero por supuesto siempre hay una segunda oportunidad”.

“El pelo me volvió a crecer y me lo volví a cortar. Igual lo recuerdo como una de las épocas más felices de mi vida porque mis quince años fueron todo para mí”, concluyó una Natalia Oreiro reflexiva.