La contundente respuesta de Ricardo Darín a las duras críticas de Luis Brandoni

Luis Brandoni fue noticia esta semana al salir al cruce de Ricardo Darín por Argentina, 1985. En esta oportunidad, el actor brindó una entrevista con el periodista Osvaldo Bazán para El Sol y opinó sobre la película dirigida por Santiago Mitre. "Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas", comenzó expresando.

Luego, aseguró estar enojado y que no habló con ningún involucrado en la producción. En su bronca, nombró explícitamente a Darín, y lo cuestionó: "¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película, que es una canallada? Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", disparó.

Luis Brandoni.

Tras las repercusiones de la nota, fue el propio Darín quien se expresó al respecto: "No pienso contestarle a Luis porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza", declaró en diálogo con Clarín.

Darín en el papel del fiscal

Julio César Strassera.

"No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio", sentenció el actor argentino.