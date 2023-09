Diego Brancatelli dio detalles de la espeluznante amenaza de muerte que recibió contra él y su hijo

A través del programa Argenzuela (C5N), Diego Brancatelli compartió este martes detalles de la espeluznante amenaza de muerte que recibió contra su familia. Visiblemente sensibilizado, el periodista habló del violento episodio que tuvo que atravesar.

"Esto está pasando en esta sociedad tan violenta. Se metieron con mis hijos, con un menor de 7 años. Publicaron una foto de mi nene. Terminó preso el que escribió esto. Esto viene ocurriendo desde hace al menos tres meses", anticipó Diego Brancatelli sobre la amenaza de muerte que recibió en contra de su hijo.

Entre los mensajes que el comunicador compartió en pantalla, hay un par relacionados con su hijo que decían: "Te veo y te apuñalo un pibe" y "Lo vamos a violar". En tanto que la amenaza de muerte contra Brancatelli expresaba directamente: "Te vamos a matar".

Por otro lado, Diego Brancatelli contó cómo capturaron al agresor al explicar: "Él tenía la cuenta en su teléfono, le allanaron el domicilio y le secuestraron el teléfono. Es de Derqui, del partido de Pilar. No lo conocía, no sé quién es. Utilizó la foto de un tercero, de alguien que no es, y la puso de perfil. Puso un nombre falso en su cuenta".

Luego, Brancatelli habló de la detención del autor de la amenaza de muerte. "Pasé todas las capturas de pantalla a la Justicia. Rastrearon el IP y a partir del nombre que lograron obtener, dieron que trabaja en el Hospital Austral de Pilar. Se llama Gabriel Alejandro Jesús Starc. Reconoció que fue él quien amenazó a mis hijos y ahora está detenido. La denuncia la hice el 28 de agosto, las amenazas fueron anteriores. No es la primera vez que uno recibe agresiones e insultos, lamentablemente estamos acostumbrados pero esta vez pasaron un límite", remarcó el conductor.

Diego Brancatelli compartió la imagen del hombre que la amenazó de muerte. Foto: Twitter @diegobranca.

Además, Diego Brancatelli compartió en su cuenta de Twitter la foto del responsable de la amenaza de muerte y escribió: "PRESO. Amenazar no es gratis. Gabriel Starc pasó un límite. Amenazó con apuñalar y violar a mi hijo de 7 años. 'Amenazas anónimas agravadas Por ser dirigidas a menores de edad'. Punto de partida. Para que no se vuelva a repetir. Gracias por el trabajo comprometido y eficaz de la Unidad fiscal especializada en la investigación del Ciberdelito del departamento judicial de San Isidro (UFEIC). Al Fiscal Alejandro Musso. Enorme laburo. Se terminó esto de esconderse cobardemente detrás de un falso anonimato", escribió el periodista.