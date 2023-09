Reapareció Fabián Gianola y habló de las denuncias de abuso en su contra

Fabián Gianola reapareció este fin de semana ante las cámaras de Intrusos (América TV). Abordado a la salida del teatro, el actor se refirió al juicio que deberá enfrentar el año que viene por la denuncia por abuso sexual que le inició Viviana Aguirre.

"Se cerraron todas las causas, quedaba solo una y vamos a esperar a que se defina. Va a estar todo bien", expresó Gianola sobre la causa que le había iniciado la actriz Fernanda Silvia Meneses y de la que resultó sobreseído.

Luego, aseguró que volverá próximamente a los escenarios gracias a las propuestas de trabajo que viene recibiendo. Si bien no precisó detalles dio a entender que podrían ser proyectos teatrales de cara a la próxima temporada de verano.

"A esta altura del tiempo, que pasaron cinco años, estoy muy tranquilo. La gente me brinda su cariño, Yo vengo al teatro, voy a comer afuera y nunca tuve un episodio difícil. No me pasó nada. Así que cuando pase todo esto ya veremos cómo se sigue", agregó.

Por su parte, fue consultado sobre si en algún momento piensa salir a aclarar los sucedido: "A lo mejor sí, de a poco vamos a ir aclarando las situaciones cuando pueda hablar de las denunciantes. Ahora es mejor ser un caballero y respetar", respondió.