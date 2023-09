La tremenda crítica de Marina Calabró a Buenos Chicos, el nuevo programa de Canal 13

El lunes comenzó la nueva propuesta de ficción de Canal 13, 'Buenos Chicos', la primera tira del año a cargo de la productora Polka. Tras un tiempo sin ver una apuesta por la industria argentina, apareció esta tira, cuya trama gira en torno de una venganza tras el intento de abuso a una joven que sus amigos cercanos optan por ajusticiar.

Sin embargo, la misma no fue del agrado de Marina Calabró, quien no dudó en hacerlo público en la columna de espectáculos que tiene en el programa 'Lanata sin filtros', que se emite por Radio Mitre,

Marina Calabró mostró su descontento con la trama de 'Buenos Chicos'

Si bien Marina Calabró destacó varios aspectos que le parecieron aciertos, hubo un detalle de la trama que no le gustó: “Hay que comprar el argumento de que un grupo de chicos ricos saquean la casa de alguien, como venganza por un intento de abuso, y se llevan ochenta lucas verdes…¡pero es como medio poco en términos de botín y hacen todo una cosa como que con eso se salvan sus vidas!", comenzó.

Y siguió con dureza: "¡Debió haber sido más guita! Porque por cómo está planteada la ficción, cualquiera de los padres de esos chicos puede poner de su bolsillo los ochenta mil dólares ¡porque todos viven en mansiones y casas descomunales! Entonces, no sería un problema insalvable si fueran ochenta mil dólares. Es muchísima plata, pero ellos son chicos ricos”.

No obstante, no fueron todas pálidas y la periodista le tiró un par de flores a la novela de Canal 13: “Hay algo que me pasó con esta ficción, que hacía tiempo no sentía", arrancó de manera muy sincera respecto al debut. Y cerró: "Me dio ganas de ver el segundo capítulo. Me entretuvo".

Mientras que deslizó entusiasmada: "Si bien está centrada en un elenco juvenil, de alguna manera la trama encaja bien en el público de la televisión abierta. Uno ve el piberío y se asusta, pero no es necesariamente juvenil. Porque todos esos chicos, cosa rara en las ficciones, tienen familia ¡Es muy loco! ¡No viven solos a la deriva! Además es una tira que podría estar en cualquier plataforma de streaming por la calidad que tiene”.

El elenco de Buenos Chicos, la nueva ficción de Canal 13

Es cierto que la nueva ficción de Canal 13 está protagonizada por un elenco joven. Entre ellos se encuentran Agustina Tremari, Ornella D’elía y Tomás Kirzner,.

Aunque también cuenta con artistas con mayor trayectoria y reconocimiento en el mundo de la actuación, como Luis Machín, Gabriela Toscano, Cachete Sierra, Luciano Cáceres, Brenda Gandini, Romina Gaetani y Fernanda Metilli, quienes aportan su talento y profesionalismo a esta producción, que se espera sea el nuevo éxito de las noches de Canal 13.