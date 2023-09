Por qué Miguel del Sel y el Chino Volpato decidieron no hacer más teatro con Dady Brieva

Midachi es uno de los tríos humorísticos más conocidos y respetados dentro del mundo del espectáculo. A lo largo de tres décadas, han brindado exitosos espectáculos, principalmente en teatro y también en la televisión. Ahora se anunció su regreso a los escenarios, pero solo con Miguel del Sel y el Chino Volpato, quedándose sin su tercer pilar: Dady Brieva.

El nombre del grupo Midachi, es un acrónimo que proviene de las iniciales de los nombres de sus integrantes: Miguel del Sel (Mi), Dady Brieva (Da) y Chino Volpato (Chi). Siempre que volvieron de sus descansos para reunirse y dar nuevos shows lo hicieron juntos, aunque ahora no será así.

Miguel del Sel y el Chino Volpato volverán a los escenarios, pero sin Dady Brieva.

Lo cierto es que el grupo volverá a las pistas el próximo verano en Villa Carlos Paz. Pero claro, cuando se supo que volverá siendo un dúo, todos los cañones apuntaron a una posible interna entre sus integrantes.

El hecho de que Dady Brieva no sea parte de este regreso a las tablas de sus compañeros disparó rumores de un posible reemplazo del conductor de C5N. Por esta razón, el Chino Volpato habló y aclaró varios puntos de este regreso a las tablas.

"La historia reciente es que, al cumplir 40 años queríamos hacerlo, pero bueno, Dady tenía sus compromisos, era difícil poder construir la empresa y poder salir con dos o tres años de trabajo, lo usual en nosotros", explicó sobre lo complicado que fue ponerse de acuerdo con la modalidad de trabajo.

Luego remarcó: "Con Miguel éramos el dúo inicial, los ‘comiserios’, así empezó todo un poco antes del año 1983". También dijo que no querían complicarla tanto: "Si las cosas no se dan naturalmente, no podemos forzarla".

¿Por qué Dady Brieva no se sumó a Midachi en sus 40 años?

No obstante, el Chino Volpato descartó que exista alguna interna: "Pero nos escribimos todos los días, sobre amigos en común, situaciones, trabajo. Pero no hablamos de política, nos queremos, somos grandes".

A pesar de todo esto, no descarta que en el futuro puedan volver a juntarse los tres. Lo que pasa es que ahora se tratará de un nuevo proyecto: "No hay ‘Chau Midachi’... este es un proyecto diferente con Miguel y conmigo".

En su momento se dijo Dady Brieva podría tener un reemplazante para Midachi, sin embargo el Chino Volpato también lo descartó: "No podemos cubrir el espacio con las cualidades y el carisma de Dady, nosotros sabemos que hay artistas y comediantes a su altura, pero MiDaChi tiene que ver con nuestras trayectorias y nuestra historia que no podía forzarse".