Así está hoy Laura Fidalgo, ex jurado y participante del Bailando

Si hubo alguien que supo destacarse tanto en la pista del Bailando como en el jurado, esa fue Laura Fidalgo, una apasionada por la danza, que durante muchos años ocupó los diferentes roles en el reality de Marcelo Tinelli.



Fue en la primera edición del certamen en el que Laura Fidalgo apareció. Conformó el jurado junto a Jorge Lafauci, Zulma Faiad y Reina Reech. En la tercera edición, abandonó ese lugar, pero no el show: se convirtió en participante. En aquella ocasión llegó a la final, pero perdió contra Pampita.

Durante muchos años, la bailarina integró el Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli, hasta que en el año 2014 se dio una situación que marcaría su carrera: cuando todo hacía suponer que volvería a llegar a la final, sufrió una gravísima lesión.

Laura Fidalgo, en el Bailando por un Sueño. Foto: captura de TV.



“Estamos en vivo. Se acaba de accidentar Laura Fidalgo”, anunció aquel doloroso día José María Listorti, en Este es el Show. La cámara captó el momento en el que la bailarina, mientras ensayaba un truco, intentó bajar de los hombros de su compañero, aunque sin éxito. Su rodilla se desvió de forma impactante y todo cambió para ella.



“Lamentablemente, a Laura Fidalgo acaban de confirmarle que tiene rotuna de ligamentos. Estamos muy tristes todos. No va a haber duelo porque Laura no puede bailar”, contaba luego Marcelo Tinelli al aire en el programa.



Cuatro años más tarde, Laura Fidalgo decidió operarse para relanzar su carrera, pero no fue suficiente para volver a ser lo que alguna vez fue. “No puedo girar y saltar, por ejemplo. Sí puedo moverme, pero soy bailarina desde los tres años y medio. Y siempre en mi vida fue a todo o nada”, confesaba.

Laura Fidalgo, en el Bailando por un Sueño, junto a Marcelo Tinelli, tras la lesión que marcó su carrera. Foto: captura de TV.



No obstante, a pesar de esta dura adversidad que se le interpuso en el camino, Laura Fidalgo siguió adelante con su pasión por la danza, aunque desde otro lugar: abrió un estudio de baile en el que forma a futuras generaciones de bailarines. Sin embargo, la pandemia de Coronavirus fue lapidaria y se vio obligada a cerrar. Terminó vendiendo su auto para salir adelante.



Finalmente, Laura Fidalgo volvió a reponerse de una nueva adversidad y relanzó su estudio. Además, se concentró en su familia, en especial en su padre y sus problemas de salud. La última aparición en televisión fue en la edición famosos de Pasaplatos.

Laura Fidalgo, en la actualidad. Foto: @laura_fidalgook.