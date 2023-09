El pesado motivo de Yanina Latorre para odiar a muerte a sus suegros

Fueron días por demás movidos para Yanina Latorre desde el estreno de una nueva edición del Bailando, donde participó su hija Lola, y también porque viene atravesando algunos cruces con otras personalidades tanto en América como en sus redes sociales.

Verborrágica como siempre, la panelista de LAM se muestra tal cual es, genuina, intensa, polémica y, en esta oportunidad, volvió a utilizar su caja de preguntas de Instagram para responder todo tipo de interrogantes.

Dentro de un interesante ida y vuelta, un usuario aprovechó para indagar sobre cuál es el vínculo con la familia de Diego Latorre: “Hola Yani. ¿Por qué no te relacionas con tu suegra y los parientes de tu esposo?”.

La angelita no tuvo reparos en dar su veredicto sobre un cortocircuito en su lazo cercano y sin tapujos, así como una honestidad brutal reveló el misterio: “Porque me hicieron la vida imposible cuando lo conocí .Y soy rencorosa… salvo que me pidan perdón”.

Todo parece indicar que con el inicio de un nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, los chispazos con otros participantes no tardaron en llegar, sin ir más lejos bastó con solo una presentación para apuntar contra algunos sin piedad.

Justamente, la mujer de Gambetita le bajó el pulgar a las primeras en pisar la pista del Bailando, Noelia Pompa y Camila Homs: “Te dije que Noelia estuvo bien pero vintage. Y lo de Camila lo dije hoy. Caminó, no hizo nada, eran unas poses divinas, una cara hermosa y nada más. No hubo coreo”.

Otro de los momentos del reality que hizo eco en las redes fue el debut en la nueva temporada de Lola Latorre, hija de la panelista, pero al margen de la performance de la joven quien apuntó contra ella fue otro peso pesado como Alex Caniggia que sacudió las redes: “Quién es la hija de puntita y de la cornuda mundial”.

Ante semejante agravio, Yanina arremetió con todo contra el hermano de Charlotte: “Avísenle a este maleducado que los padres la aman. Le dan bola. No la dejan tirada. Y le dieron mucha educación, algo que a este inútil nadie le dio”. La guerra mediática comenzó.