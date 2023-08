A qué se dedica Lola Latorre, la hija de Yanina Latorre

Lola Latorre tiene 22 años y se volvió famosa, en primer lugar, por ser la hija de Yanina Latorre y Diego Latorre, el exfutbolista que ahora triunfa como periodista deportivo. Modelo, influencer y cantante, cuenta con estudios en abogacía y publicó un sencillo en el que se luce junto a su hermano menor, Dieguito.

Lola Latorre: las claves de la vida de la hija de Diego y Yanina Latorre

Lola Latorre nació el 6 de enero de 2001 y es la hija mayor del exfutbolista Diego Latorre y la periodista de espectáculos Yanina Latorre. Por la carrera de su padre primero y por la trayectoria en los medios que construyó su madre luego, Lola se volvió famosa por el carácter público que tienen sus padres. Sin embargo, desde muy joven comenzó a hacerse ver por cuenta propia y lo hizo a través de sus proyectos personales.

Lola Latorre tiene 670 mil seguidores en Instagram - Fuente: Instagram Lolita (/lolitalatorre)

Participó, por ejemplo, de dos de los concursos más famosos de Showmatch y Marcelo Tinelli: el Bailando por un Sueño y el Cantando. Asimismo, se sabe que en 2019 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella y que también cuenta con formación en Artes Escénicas en la academia de Cris Morena. “Estoy chocha haciendo las 2 cosas, pero me quiero dedicar más a lo artístico. Sé que la carrera siempre me va a servir y me baja a tierra, soy aplicada y me va bien”, dijo al respecto en una entrevista que dio el año pasado.

Lola Latorre: su experiencia en teatro, su proyecto como cantante y su éxito en redes sociales

Lola Latorre baila, canta, actúa y hasta trabaja como modelo de forma no profesional. En teatro, se lució al frente de la obra Amor propio y, en el mundo de la música, hasta se dio el gusto de grabar junto a su hermano menor, Dieguito. Ambos grabaron una canción que se llama "Vente" y que fue lanzada en noviembre del 2022. En Youtube cuenta con 200 mil visualizaciones y se puede encontrar en el canal oficial de la joven artista.

En este último, la hija de Yanina Latorre también se desempeña como influencer y youtuber, ya sea creando contenido o bien compartiendo momentos de su vida privada. Algo similar ocurre en sus otras redes sociales, donde acumula una importante cantidad de seguidores: en Instagram tiene 670 mil y en TikTok, 365 mil.