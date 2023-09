Las atrevidas condiciones de Viviana Canosa y Yanina Latorre para ir al programa de Mirtha Legrand

Aún no se concretó la vuelta de Mirtha Legrand, que tiene todo listo para volver a la pantalla de Canal 13 con su clásico ciclo. Sin embargo, Viviana Canosa y Yanina Latorre ya contaron cuáles son sus condiciones para sentarse en la mesa.



“Yo nunca voy a lo de Mirtha porque no quiero ir más. La pasé siempre bien, pero no me copa ir porque me da pudor. Si vos vas, vamos juntas y nos cagamos un poco de risa”, comenzó le dijo Viviana Canosa a Yanina Latorre en El Observador 107.9.

Viviana Canosa y Yanina Latorre.



“Me gustó, pero vamos juntas a cagarnos de risa. Pero no podemos decir muchas barbaridades con la vieja”, contestó la esposa de Diego Fernando Latorre, muy entusiasmada con el plan que le proponía la conductora.



“Digámosle todo. No, ya no nos van a invitar. Digamos de todo. Si es sábado a la noche”, planteó Viviana Canosa. “Pero decimos pi…, con… La vieja se nos desmaya ahí”, acotó Yanina Latorre.



“No, pero yo también me desmayo. Acá todo bien”, le respondió Viviana Canosa, dando a entender que la propuesta de Yanina Latorre era demasiado fuerte hasta para ella, que no tiene ningún filtro tampoco.

En ese sentido, a la panelista de LAM se le ocurrió otro posible comentario que podría hacer en la mesa de Mirtha Legrand, si se llegara a concretar una invitación para asistir juntas al ciclo que volverá a la pantalla de Canal 13.



“¿Puedo decir que Viviana es medio puta? Me encantaría decirlo al aire”, preguntó al aire Yanina Latorre. “No, aparte que es mentira. Pero Mirtha se muere”, respondió Viviana Canosa en la desopilante charla.