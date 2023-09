Yanina Latorre dio su opinión sobre la performance de Lola Latorre, su hija, en el Bailando

Muchos saben que Yanina Latorre es una de las periodistas de espectáculos que no se guarda nada. En repetidas ocasiones, la panelista de LAM ha lanzado frases polémicas que han recorrido todos los medios de comunicación y la red. Y ahora habló del debut de su hija, Lola Latorre, en el Bailando 2023.

La joven de 22 años se presentó en la pista de América TV junto al bailarín Rafael Muñiz y bailaron (I Can’t Get No) Satisfaction por Britney Spears, y Oops!...I Did It Again de la misma artista.

Mira la presentación de Lola Latorre en el Bailando

El jurado reconoció que la pareja hizo una buena performance y los participantes consiguieron 19 puntos. No sólo en el Bailando fueron elogiados, sino también en las redes sociales.

"Na, bueno, una locura"; "Me encantó"; "Me tapó la boca, Lola, mejoró muchísimo en el baile, ojalá le siga yendo bien en el Bailando. 'Augurio buenas performances' dijo Moria", son algunos de los comentarios en Twitter (X).

Yanina Latorre, contenta con la performance de su hija. Créditos: captura de pantalla Twitter @yanilatorre.

Y Yanina Latorre, que acompañó a su hija en la tribuna, también opinó sobre su debut en el certamen. La periodista expresó emocionada en la red social "¡La rompió! ¡Creció! ¡Estoy feliz!". Lola Latorre también fue parte del Bailando 2019 y muchas personas han reconocido que en este tramo ha logrado superarse en materia artística.