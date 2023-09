Carmen Barbieri reconoció que tiene fichado a un productor para romper los 6 años sin sexo

Con la sinceridad como combustible, y su don de caracterización, Carmen Barbieri sorprendió con una confesión subida de tono, que refiere al universo de su más honda privacidad. En una revelación singular, la actriz explicó que ya encontró un hombre que le interesa románticamente.

En el desarrollo de su ciclo Mañanísima, la animadora habló de una posibilidad que se abre en su camino íntimo, que se entrelaza con la detección de una persona que la entusiasma, que le despierta todo tipo de instinto, ya sea en lo más sentimental como en lo pasional.

En los últimos años, Carmen ha expresado su deseo de hallar a algún hombre para compartir situaciones privadas, así como también narró que debía cumplir ciertas condiciones y generarle varias sensaciones específicas. Todo eso parece que se transmutó en una realidad.

Sin vueltas, Barbieri le contó a sus compañeros de ciclo lo que piensa llevar a cabo en una aventura laboral con un candidato potable: “Es un productor, me voy a ir un fin de semana con él a trabajar, y ahí les cuento si pasó algo, porque todavía no pasó nada. Y si tengo sexo vengo y les cuento todo”.

Pampito le retrucó con el testimonio que había ofrecido en el pasado y que implica una larga inactividad en el aspecto amatorio: “Contaste acá los otros días que hace seis años que no tenes sexo”. Lejos de evadir la temática y ruborizarse, la capocómica admitió ese dato.

Carmen reconoció que le gusta un productor y que quiere romper con los 6 años sin sexo.

De ese modo, Carmen admitió con total honestidad: “Por eso, si tenemos intimidad voy a festejar. Tengo ganas de estar con él, me gusta”. Aunque aclaró que su interés no se basa en lo pasional: “Y no pasa solo por lo sexual sino por cuánto lo admiro. Es una persona que quiero y admiro mucho, que me gusta y todo eso mezclado a una charla de trabajo que vamos a tener”.