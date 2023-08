Carmen Barbieri sepultó a Dady Brieva tras escuchar su opinión sobre la economía

Dady Brieva volvió a estar envuelto en una polémica en las últimas horas luego de unas polémicas declaraciones que realizó en Uruguay sobre la situación económica que atraviesa la Argentina.

El actor estuvo invitado al programa televisivo Algo contigo, ciclo que repasa las novedades del mundo del espectáculo, y habló sobre la coyuntura de nuestro país. "Está complicado para revertir esta situación, tienen que pasar muchas cosas. Capaz que las cosas que pasan no son las mejores, pero bueno van a pasar. Es difícil", comenzó expresando el humorista.

"Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja. Es literal. Yo estoy bien económicamente", agregó, despertando polémica por su comentario. Ante semejante afirmación, el conductor del programa le respondió: "Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre". A lo que Brieva respondió: "Vamos a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán. Qué querés que haga yo, no soy ministro de Economía, qué soy yo".

Tras las repercusiones de sus dichos, en Mañanísima (Ciudad Magazine) repasaron la entrevista. Luego, Estefi Berardi opinó: "A mí no me da lo mismo quién gane. Está mal que haya tanta desigualdad. Se perjudica hablando así, habla como si no le importara el resto", agregó.

Dady Brieva.

Por su parte, Carmen Barbieri opinó: "Él dice, 'yo tengo mi guita' como diciendo 'y el que se cag... de hambre, que se cague'. No es así. Yo no tengo un resto como el que tiene él. No lo tengo guardado ni ahorrado porque no pude... No digo que vivo al día, pero ya estoy terminando de pagar mis deudas, tranquila, trabajando. Tampoco podés hacer como los caballos, ponerte así y no mirar a un costado que la gente se está muriendo de hambre. Es horrible".