Habló L-Gante: contundentes declaraciones tras su liberación

Luego de casi 100 días preso, L-Gante recuperó su libertad el pasado viernes 8 de septiembre. Para tomar esa decisión, el Juez a cargo de la causa tuvo en cuenta las declaraciones de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad por la que fue imputado en mayo pasado. Esto motivó una "reevaluación de la prueba" y se le otorgó la excarcelación por el "beneficio de la duda".

En este contexto, Elián Ángel Valenzuela, nombre real del artista, dio esta tarde una conferencia de prensa. "Estoy muy tranquilo. Primero quería agradecer a Diego Storto (su abogado), mi manager y toda la gente que estuvo haciendo el aguante , tomándose con seriedad mi situación", fueron las primeras palabras que expresó L-Gante durante la conferencia de prensa.

"Me ha servido mucho todo ese tiempo para pensar, abrir la mente y fortalecerme mentalmente. Todo este tiempo me ayudó para organizarme de una manera más cuidadosa, pensando cada paso", agregó.

Sobre los días que estuvo privado de su libertad, señaló: "La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores de que era ‘preso VIP’ o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba. Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea. Solo me tomé la tranquilidad y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija", sostuvo.

L-Gante.

Luego, admitió que muchas veces pensó que iba a salir más rápido: "Eso me pasó mil veces, pero a partir del día 40 dije ‘voy a dejar de darle importancia a los días, a la hora, y voy a hacer lo que se me ocurra para que se pase’ y pasó", expresó aliviado.