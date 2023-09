Cuándo y cómo será el debut de Laurita Fernández en El Nueve

Después de varios días de especulaciones y versiones cruzadas, al fin se confirmó que Laurita Fernández volverá a la pantalla de El Nueve con un nuevo programa nocturno que buscará competir con Marcelo Tinelli, por ahora muy bien posicionado con el rating en su franja horaria con el Bailando 2023.

Se había dicho que Laurita Fernández había rechazado la propuesta, pero ahora, con información chequeada, el periodista Pablo Montagna informó que la rubia arrancará el mes que viene en El Nueve con Bienvenidos a ganar, la reversión de Bienvenidos a bordo, que en julio terminó su etapa en El Trece.

Laurita Fernández vuelve al Nueve con Bienvenidos a ganar.

El programa de juegos empezará el lunes 2 de octubre a las 22 horas y en principio se emitirá hasta diciembre o enero. ¿El motivo? Laurita tiene compromisos en su agenda: retomará las funciones del musical Matilda y arrancará con el nuevo show teatral, Legalmente rubia.

La idea de las autoridades de El Nueve es arañar puntos a su competidor América TV, que con la llegada de Tinelli y su certámen de baile quedó en el cuarto lugar de la tabla. Con Laurita al frente de Bienvenidos a ganar y la fórmula probada de entretenimiento, humor y premios, el Grupo Octubre espera ganar la pulseada del prime time.

Laurita Fernández estará en E Nueve por unos meses y luego retomará las funciones de Matilda. Instagram Laurita Fernández.

Esta no es la primera experiencia de Laurita en El Nueve, que previamente condujo el reality Combate. A propósito de su participación en ese programa, la artista contó en Noche al Dente lo que le advirtió un productor antes de arrancar.

La exigencia de un productor de Combate con Laurita Fernández

Fernández contó que el día del casting no contó nada en la producción de ShowMatch para no generar enojos. “Entonces, me mandé, llego al casting y me preguntan por qué agencia iba. Yo les dije que no iba por ninguna agencia, me tomaron el casting y al tiempo me llaman”, recordó.

"Un día el productor me dice: 'Yo quiero que conduzcas el programa'. Yo ahí pensé que me estaba bolaseando. Me dijo: 'Andá preparando la voz para que sea tolerable'. Yo tenía una voz bastante más aguda", reveló la ex novia de Nico Cabré, con total honestidad.