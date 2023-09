Se conocieron quiénes serán los primeros invitados de Mirtha Legrand

Con la confirmación de que volverá a la pantalla de Canal 13 el próximo 23 de septiembre, Mirtha Legrand ya tiene confirmados a sus primeros invitados: serán nada menos que Javier Milei y Fátima Florez.



El candidato a Presidente por La Libertad Avanza y la humorista se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand, por lo que ahora, en un gesto de agradecimiento, decidieron ir juntos a su primer programa.

Javier Milei y Fátima Florez serán los primeros invitados de Mirtha Legrand.



Así lo confirmó Marina Calabró en su columna de Lanata sin Filtro, en radio Mitre. “La señora Fátima Florez y el señor Javier Milei, mesa confirmada. No lo estoy poniendo en potencial”, contó la periodista.



“La grabación sería el viernes 22 de septiembre a las 13. Fátima tiene previsto su regreso al teatro para ese mismísimo día, a las 21, en el microestadio de Lanús. Esto es con conducción de Guillermo Marín, su nuevo productor”, agregó, para más detalles.



Sobre el gesto de agradecimiento de Javier Milei y Fátima Florez hacia Mirtha Legrand, que, según ellos, fue quien hizo posible el amor del que hoy están disfrutando, Marina Calabró explicó que, incluso, acomodaron su agenda para estar ambos en la vuelta de la estrella de Canal 13.

Javier Milei, Fátima Florez y Mirtha Legrand. Foto: captura de TV.



“Lo que me dijo el riñón de la pareja es que no van a hacer ninguna actividad pública juntos hasta la mesa de Mirtha. Los dos piensan que Chiquita se merece la deferencia por ser la celestina de la pareja. Y siempre apoyó la carrera de Fátima. Fue muy generosa con Milei. Así que los dos la adoran”, contó Marina Calabró.



“Milei me dijo: ‘Vamos a mantener agendas separadas, pero por Mirtha haremos la excepción’. Aparentemente, hasta ahora, lo que me dicen es que va a ser a solas la mesa”, concluyó la panelista de Lanata sin Filtro.