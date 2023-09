Dady Brieva "adivinó" el futuro del país si gana Javier Milei en las próximas elecciones

Desde que el momento en que se dio a conocer que Javier Milei fue uno de los candidatos a presidente más votados en el país en las PASO del domingo 13 de agosto, Dady Brieva no ha parado de hablar sobre la figura de La Libertad Avanza. El humorista ha defendido su partido político en Peronismo Para Todos (PPT), el programa que conduce desde marzo, además de hacer algunos sketchs.

Hace algunos días, el actor imitó el video viral del economista donde saca varios ministerios, pero con aquellas personas que hacen posible el programa de C5N, para hacer concientizar a la gente sobre las propuestas del libertario. "No hay nadie, no se ríe nadie, no escucho nada... sí, solo como un cero sólo de Pino Solanas, rastreando mis huesos, así van a quedar los que quieran romper con todo y los que no crean en el sueño colectivo", concluye tristemente el conductor", dijo el conductor en aquella ocasión al finalizar el número.

El humorista conduce el programa desde principios de marzo de este año. Créditos: captura de pantalla Peronismo Para Todos.

Este domingo, Dady Brieva realizó un nuevo sketch contra las propuestas de Javier Milei. El actor intepretó a un vidente "con olfato canino para la adivinación" llamado "Conan" y leyó el futuro del país. Venta de órganos; protección del medio ambiente; y jubilaciones fueron algunos de los temas que tocó el ex Midachi en su programa.

Mirá el sketch que hizo Dady Brieva este domingo en PPT

"¿Nos podría decir qué pasaría si ganara Milei? Por ejemplo, si me quisiera comprar un auto", comienza preguntando Sebastián Fernández, panelista del ciclo. "Un auto tenés que vender un riñón. Tenés dos, vende uno", respondió Brieva en su papel de vidente.

"Queríamos irnos de vacaciones a Iguazú, a las cataratas...", fue la segunda consulta que le realizó Fernández. "No, porque ahora con la nueva ley de tierras no podés, porque se la vendimos a Benetton", contestó el humorista.

El actor habló sobre las medidas que implementaría Javier Milei si saliera electo. Créditos: captura de pantalla Peronismo Para Todos.

El actor también habló sobre los vouchers educativos y el medioambiente: "Se terminaron los vouchers, no hay más. ¿Medioambiente? Al pedo, ¿para qué? el que quiere contaminar, que contamine".

"¿Y mis ahorros?", pregunta el panelista, a lo que Dady Brieva le responde diciéndole que "fueron reventados por el banco". El actor finalizó su número hablando de jubilaciones, trabajo e indemnizaciones.