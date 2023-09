Pobres criaturas ganó el León de Oro en el Festival de Venecia

Sin lugar a dudas era una de las favoritas y terminó llevándose el León de Oro en el Festival de Venecia. Pobres criaturas del griego Yorgos Lanthimos fue elegida como la mejor película del mítico festival.

La fábula feminista, protagonizada por Emma Stone, Willem Dafoe y Mark Ruffalo, se impuso en la gala de premiaciones y al recibir el premio principal, Lanthimos reveló que tomó mucho tiempo hacer la película "hasta que el mundo, nuestra industria, estuvo listo para esta película". Luego destacó el rol protagónico de Stone.

Yorgos Lanthimos se quedó con el León de Oro.

Pobres criaturas expone una parodia a Frankenstein, el clásico literario de Mary Shelley. La protagonista es una mujer traída de vuelta a la vida por un científico obsesivo. Él no quiere concederle su propia libertad propia y ella decide escapar para conquistar su propia autonomía en un mundo desconocido.



Otros galardones incluyeron a la directora polaca Agnieszka Holland, que ganó un premio especial del jurado por Green Border, su desgarrador drama sobre la difícil situación de los refugiados atrapados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

Por su parte, el italiano Matteo Garrone ganó el galardón a mejor director por su drama Io capitano, mientras que la debutante Cailee Sapeny ganó el premio a la mejor actriz por su papel de Priscilla Presley en Priscilla y Peter Sarsgaard se llevó el reconocimiento al mejor actor por Memory.

Finalmente, Alex Braverman se llevó el premio al mejor documental por Thank You Very Much, que analiza la carrera del legendario comediante Andy Kaufman, mientras que Love is a Gun, el debut como director del actor taiwanés Lee Hong-chi, ganó el premio León del Futuro a la mejor ópera prima.