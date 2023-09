Pablo Alarcón atendió a Dady Brieva por sus polémicos dichos sobre la situación del país

Tanto Dady Brieva como Pablo Alarcón fueron noticia en las últimas semanas. Los motivos fueron radicalmente diferentes, pero teniendo en común un aspecto: la economía. Mientras el humorista expresó durante una entrevista en Uruguay que la situación económica de la Argentina "no le mueve la aguja"; el actor se gana la vida haciendo teatro a la gorra.

En este sentido, Alarcón le respondió a Brieva durante una entrevista que dio el día sábado en El corresponsal, ciclo que conduce Nelson Castro por la pantalla de TN. "Económicamente la estamos pasando mal todos. Los ricos acá son pobres, los que tienen una moneda la tienen que tener apretada en la mano tanto, tanto, tanto que les sale sangre”, analizó el actor.

En relación a los dichos de Brieva, comentó: "Ese es el nivel de nuestra cultura. No podemos esperar otra cosa que lo que tenemos. No podemos esperar más que 16 mil millones de dólares que tenemos que pagar nosotros, no ellos. El gobierno no hace ningún esfuerzo".

"Yo soy un privilegiado, soy sano. Hoy cumplo 78 años y tengo ganas de trabajar, y voy a la plaza, y mis hijas me compraron unas calzas térmicas, esperé un poco que pasara el frío, pero realmente estoy furioso", agregó el actor.

Recordemos que Alarcón fue noticia hace algunas semanas luego que se filtrara un video donde se lo puede ver actuando en una plaza "a la gorra".

"Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en un medio donde casi no hay ficciones y es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro", explicó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (El Trece).

Por su parte, Rodrigo Lussich agregó: "El video que se viralizó obviamente sorprendió. Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Es algo absolutamente digno y también un reflejo de la realidad de muchos actores como él".