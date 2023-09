Las cartas inéditas que escribió Romina Yan, a 13 años de su muerte

Todavía duele y siempre va a doler. La repentina, e injusta, partida de este universo de Romina Yan caló hondo en miles y miles de almas, cuando en el 2010 sufrió un ACV fulminante, cuando se retiraba de realizar una rutina de entrenamiento en un gimnasio.

A trece años de ese instante aciago, Telefe llevó a cabo un homenaje tremendo, lleno de momentos inolvidables, con el testimonio de decenas de compañeros de ruta en la pantalla chica, quienes se acercaron a compartir anécdotas, a describir la hermosa luz de la hija de Cris Morena.

Dentro de las sorpresas, una de las actrices de Chiquititas, Georgina Mollo, llevó un verdadero documento impresionante, dado que encontró en su casa unas cartas que Romina le escribió de puño y letra. Un registro de toda la bonhomía y calidez de la famosa.

Para arrancar, la ex protagonista de la tira infantil remarcó sobre los detalles de ese papel: “Los brochecitos, el color. Es como un tesoro”. Y narró las características de su lazo impresionante: “Ella me dejaba cartelitos cuando grabábamos, porque no grabábamos juntas, pero todas las semanas me dejaba una carta, así nos manteníamos informadas de lo que le pasaba a cada una”.

Emocionada hasta la última de sus fibras, Georgina intentó explicar el sentimiento que la unía con Romina, que distaba de simples compañeras de elenco y sostuvo con total honestidad y lágrimas en sus pupilas: : “Es real, era como una hermana mayor, yo la veía más a ella que a mis hermanas”.

Las cartas desconocidas que escribió Romina Yan.

Asimismo, Mollo leyó unas líneas de esa misiva de Yan: “Quería decirte que me enteré que tenías los exteriores asi que no quise joderte. Mañana después de las 3 de la tarde vengo y hablamos. Sabés que te adoro y siempre estoy para vos, aunque esté casada como vos decís”.