La serie de Netflix que enseña los mejores lugares del mundo para vivir y ser feliz

Este miércoles 30 de agosto, Netflix agregó a su catálogo una novedosa e inspiradora propuesta. La misma se titula Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules (Live to 100: Secrets of the Blue Zones, título original), y no, no es una ficción, es una serie documental que muestra los mejores lugares del planeta para vivir.

La serie no lleva ni una semana en la plataforma de streaming y ha conseguido ubicarse entre las series más populares de Netflix, ocupando el tercer puesto.

Mirá el tráiler de Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules

"El escritor Dan Buettner viaja por el mundo para explorar cinco lugares muy especiales donde la gente disfruta de una vida extraordinariamente larga y activa", cuenta la sinopsis de Netflix. Buettner recorre distintos continentes, tales como Asia, América y Europa, para descubrir estos encantadores espacios.

Esta reciente serie cuenta con cuatro capítulos que tienen una duración de alrededor de 40 minutos. Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules, fue dirigida por Clay Jeter, quien también ha producido otros documentales como Casas vanguardistas; Chef's Table y la exitosa docuserie de Netflix, Misterios sin resolver.

Quienes ya vieron la serie han realizado muy buenas críticas. Créditos: Twitter @tatesondigital.

Una increíble opción para los amantes de los viajes y para aquellos que buscan series cortas en Netflix.