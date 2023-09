La llamativa respuesta de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si invitará a Sergio Massa a su programa

Tras la confirmación de la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, surgieron todo tipo de especulaciones sobre quiénes serán los primeros invitados a su mesa televisiva. En este contexto, le preguntaron a la diva si invitaría a Sergio Massa a su programa, y ella deslizó una llamativa respuesta.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Mirtha Legrand asumió que los comensales de su ciclo estarán relacionados con la escena política. Si bien en un princio, la legendaria conductora se mostró retiscente a hablar sobre su regreso a laa pantalla chica, ella compartió su entusiasmo y su ansiedad por conocer la fecha en que se producirá su retorno.

Si bien el conductor Adrián Pallares anticipó que la vuelta de Legrand se produciría el 23 de septiembre, todavía no hay información oficial al respecto. De todas formas, cuando algunos cronistas le consultaron a la diva en el Luna Park, reciento al que asistió para ver la función despedida de Drácula, si volverá a la televisión antes de las elecciones generales, Mirtha contestó: “Pienso que sí, pienso que sí. Esta semana Nacho seguro lo confirmará”.

Luego, cuando los movileros quisieron saber si se viene una mesa con Javier Milei y Fátima Florez, Mirtha Legrand se limitó a responder: “No sé, no sé”. En tanto que cuando el cronista de Socios del Especáculo le preguntó si estarán en su mesa los candidatos presidenciales, la diva respondió escuetamente: “Sí, sí".

Mirtha Legrand estaría de regreso en la televisión el próximo 23 de septiembre. Foto: Captura TV.,

Sin embargo, cuando le consultaron si convocaría a Sergio Massa, Mirtha Legrand optó por esquivar el tema al decir: “No, no. No sé… no quiero hablar de política”.

Respecto a la opinión de la conductora sobre la posibilidad de tener a Sergio Massa en su mesa televisiva, resultó llamativo que Mirtha Legrand no lo descartara de plano, ya que en otras oportunidades ha compartido su posición respecto a no sumar figuras centrales del oficialismo, o bien ha argumentado que son los referentes del Frente de Todos quienes no quieren ser parte de su programa.