Telefe apuesta al streaming y se consolida en el mercado

Este martes, en un evento realizado en los Estudios Paramount en Martínez, se presentaron los contenidos que integran su grilla de programación para los canales de Twitch y Youtube, bajo la marca Streams Telefe. Este encuentro contó con la presencia de los talentos que estarán al mando de los programas y también de directivos de la compañía.

Con una extensa trayectoria en medios y una de las palabras más autorizadas de Latinoamérica, el Digital Business Sr Director de Paramount, Pablo Cancelliere, dio la bienvenida y presentó uno a uno a los conductores de los distintos envíos, entre los que se destaca #FueraDeJoda, conducido por los ex Gran Hermano, Nacho, La Tora, Julieta y Daniela.

MDZ estuvo entre los invitados al eventos y pudo dialogar con Pablo Cancelliere. "Estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Somos el único medio de Argentina con una programación de streaming de la mañana hasta la noche, de lunes a viernes, con contenido diversificado. Tenemos una estrategia entre lo lineal y lo digital que van de la mano y estamos trabajando en equipo con todo lo que pasa adelante de la pantalla", contó el directivo.

Pablo Cancelliere contó las novedades de la marca, bajo la atenta mirada de Diego Poggio y Juariu.

El streaming tiene la particularidad de tener una respuesta inmediata con los espectadores, quizás convirtíendose en la principal diferencia con la televisión. El feedback entre las personas delante de cámara y los que están atrás de la pantalla es inmediato.

"A mí me encanta que haya un diálogo, que la gente se conecte. Cuando ves el chat se ve que llegan mensajes, mensajes y mensajes. Ahí hay que realizar un trabajo muy dedicado y pensando en qué hacemos porque estamos en vivo y no hay cortes. Hay que estar en vivo hablando y no enroscarse con un comentario", destacó Cancelliere en referencia a la labor de los talentos que están al frente de los distintos programas.

Esa frescura y espontaneidad que da la juventud, la mayoría de los conductores son menores de 30 años, logre que generen un vínculo particular con los espectadores, quienes gran parte son generacionales.

Todo el equipo, delante y detrás de cámara, que realiza los streaming de Telefe.

"A veces te pasan cosas. Podes tener algún problema técnico, se te puede caer una cámara, se puede reiniciar una compu, pero eso mismo es lo que significa que no haya cortes. Es natural, espontaneo", enfatizó el directivo.

La extrema conexión virtual tuvo un marcado ascenso durante la pandemia del coronavirus. No solamente se usaba para reuniones laborales sino que se "descubrió" como una conexión para con el arte viendo obras de teatro o recitales en vivo a través de una pantalla.

"En pandemia streamearon todos, fue como que no quedaba opción. Creo que la pandemia aceleró mucho todo esto, pero cuando terminó la gente quiso volver a salir y volvió a los teatros y demás, pero estos contenidos quedaron. Creo que cambió bastante el juego", reflexionó Pablo Cancelliere, con una basta trayectoria en medios.

Sin querer spoilear ni adelantar nada, el Digital Business Sr Director de Paramount, además de festejar la llegada de Dalma Maradona a la plantilla, aseguró que "va a haber novedades muy pronto. Hay negociaciones, hay que acomodar horarios, grillas y contenido. Sin dudas, el 2024 vamos a seguir sumando mucho contenido. Estamos con mucho trabajo porque hay un equipo de producción, técnica, prensa, marketing, equipo digital, comercial y un montón de gente que nos da la posibilidad de trabajar con libertad, explorar y probar para llevar adelante esto con mucha satisfacció", finalizó Pablo Cancelliere en diálogo con MDZ.