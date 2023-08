Nacho y la Tora, el amor atravesado por el trabajo: "Estamos muy contentos"

Lucila Villar e Ignacio Castañares, conocidos como La Tora y Nacho de Gran Hermano, son una de las parejas que se conoció dentro de la casa más famosa del país y hoy continúan su relación además de ser compañeros de trabajo.

Ambos son conductores de #FueraDeJoda, uno de los programas de streaming de Telefe, que va de lunes a jueves, de 19 a 21, por el canal de Youtube y Twitch del canal de las pelotas. Nacho y la Tora, junto con otros dos hermanitos, Julieta Poggio y Daniela Celis, están al frente de este programa que es parte de la nueva grilla que se presentó este martes en los estudios ubicados en Martinez.

Nacho, de 20 años, y Lucila, de 29, están juntos desde la convivencia en Gran Hermano y lograron superar los obstáculos del afuera, algo no habitual en muchas relaciones que surgieron en el reality como la de Tini y Maxi o Coti y el Cone.

Los talentos que formarán parte de los programas de streaming de Telefe.

En el evento de presentación de la programación, en los estudios de Telefe ubicados en Martínez, Nacho le contó a MDZ que sentía "una emoción gigante de formar parte de esto, de estar en esta familia".

Tanto Nacho como La Tora habían realizado streaming. "Lo hacía de antes y creo que esto es ideal porque no hay nada más lindo que hacerlo con gente que querés", dijo Nacho, mientras que Lucila coincidió: "Al tener el stream mío particular como que estaba acostumbrada a ver si les gusta o no a la gente. Pero bueno,es bienvenido siempre todo lo que comenten".

Trabajar juntos y no mezclarlo con su relación es uno de los puntos en los que coincidieron. "Estamos muy contentos, nos llevamos muy bien, somos muy buenos compañeros de trabajo, así que muy felices y siempre queriendo mejorar como grupo", dijo Nacho.

Nacho y La Tora comenzaron su relación dentro de la casa de Gran Hermano.

La Tora, por su parte, remarcó lo mismo: "Gracias a Dios me llevo muy bien con él, tenemos entendido que el laburo, es laburo y la pareja es la pareja, entonces las cosas no las mezclamos".

"A veces me abuso porque al conocerlo tanto lo hago enojar en pleno stream y él se enoja y yo me río. Y él después me molesta a mí también, lo mismo", confesó muy divertida Lucila.