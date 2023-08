La fuerte crítica de Marcela Tinayre a Luis Ventura por sus peleas con Jorge Rial

Un momento de tensión se vivió en Polémica en el Bar cuando Marcela Tinayre cuestionó a Luis Ventura por sus constantes peleas con Jorge Rial, en el marco del conflicto familiar que arrastra con Morena.



Sucede que en el programa de América se habló del feroz enfrentamiento entre el conductor y su hija en los últimos tiempos. “A mí me parece que esa relación al final va a aflojar porque Jorge estuvo el fin de semana con el nieto”, comentó Marcela Tinayre.



Ante las palabras de la conductora, Luis Ventura ironizó: “Sí, el nieto que no se ocupó de que volviera de Córdoba esta semana. Estaba solo allá”. En ese momento, Flavio Mendoza acotó: “Convengamos que Morena no hace las cosas del todo bien”.



Ante esta diferencia de opiniones, Luis Ventura sostuvo: “El padre tampoco. Morena se crió en el hogar del padre”. Allí, la discusión comenzó a ponerse cada vez más seria y Marcela Tinayre le hizo una fuerte crítica al periodista.



“Luis, te hago una pregunta sinceramente. Vos decís que Morena no hace las cosas bien y que el padre tampoco. La pregunta es: ‘¿Qué te metés vos en el medio?’”, le preguntó la conductora de Polémica en el Bar. “Yo quiero saber lo mismo, ¿por qué estás ventilando toda esta historia?”, se sumó Chiche Gelblung.



“Yo me meto porque Morena me llama a mí”, contestó Luis Ventura. “Bueno, pero ella ya es una mujer adulta y es madre. Encara la vida, busca sus opciones”, remarcó Marcela Tinayre. “No hables de cosas que vos también hacés. Ayudaste a todos tus hijos, a toda tu familia”, enfatizó el periodista y ex amigo de Jorge Rial.

Marcela Tinayre y Luis Ventura. Foto: captura de TV.



Allí, Flavio Mendoza intentó justificar el involucramiento de Luis Ventura. “Claro, pero si Morena pide socorro él también está haciendo lo que puede como ser humano”, comentó el coreógrafo.



“Me parece que también parte de ayudarla es decirle: ‘More, tenés que aprender a encarar la vida sola”, sostuvo Marcela Tinayre. “¿Vos creés que no se lo digo?”, le preguntó Luis Ventura. “Yo no le digo que le dé la espalda, sino que le enseñe a enfrentar la vida”, cerró la conductora.