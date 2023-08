Este es el grado de estudios de Silvina Luna

Del grado de estudios de Silvina Luna se sabe solamente que es egresada del secundario y que apenas terminó el colegio, a la edad de 17 años, se mudó hacia Buenos Aires para escapar de la dura realidad que vivía en su hogar. En varias entrevistas, la actriz y modelo confesó haber sufrido bullying durante sus años como estudiante.

Silvina Luna: sus estudios en Rosario y su temprana mudanza a Buenos Aires

Silvina Luna atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida - Fuente: Instagram Silvina Luna (/silvinalunaoficial)

Se sabe que Silvina Luna no vivió una infancia y una adolescencia fácil. En varias oportunidades habló al respecto y reveló que en su casa siempre había un “clima hostil” para un niño. Nacida el 21 de junio de 1980, acudió a una escuela que calificó como “picante” y se dice que egresó de la misma a los 17 años. Apenas finalizó sus estudios secundarios, decidió mudarse a Buenos Aires.

La idea era seguir su sueño de ser actriz y volverse famosa, aunque lo cierto es que, ante todo, buscó escapar de la dura realidad que vivía en su hogar. La estrella pasó por distintos tipos de trabajos, llegó a vivir un tiempo en Miami y finalmente se convirtió en una personalidad mediática de la mano de Gran Hermano.

Silvina Luna y el bullyng que le hacían en el colegio por ser linda y trabajar en publicidades

Lo único que se sabe con certeza de los años escolares de Silvina Luna es que no le resultaron para nada fáciles debido a que padeció bullying. En una entrevista con María Laura Santillán, la actriz y modelo expresó que su madre solía mandarla a castings cuando era chica y que gracias a esto consiguió una oportunidad laboral en una publicidad televisiva que se hizo muy famosa en Rosario.

Ya sea por su fama repentina o por sus atributos físicos, comenzó a sufrir ataques en la escuela. “Las chicas eran un poco bravas y me hacían bullying. Fue feo, no quería ir al colegio. Tampoco quería hablarlo con mis viejos porque no quería llevar eso a mi casa”, confesó.

En otra ocasión, de visita en La Peña de Morfi, Silvina Luna recordó que lo que hacían sus compañeras era correrla y encerrarla en el baño. A veces, también la perseguían hasta su casa. “Ahora me río, pero en su momento fue fatal”, agregó. “Tenía amigas que me querían bien, pero me tuve que defender sola”, reconoció la modelo sobre sus difíciles años escolares.