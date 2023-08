Dalma Maradona contó detalles de su nuevo programa para Telefe

En pleno auge del streaming, Telefe anunció que Dalma Maradona será parte Stream Telefe con un nuevo programa. La noticia se dio en el marco de un evento en el que el canal de las pelotas presentó cómo será la grilla de los canales de Twitch y YouTube y luego, más relajada, la hija del Diez contó detalles en Fuera de joda.

Invitada al ciclo de streaming que conducen los ex Gran Hermano Nacho Castañares, Julieta Poggio, La Tora Villar y Daniela Celis, Dalma Maradona reveló que el proyecto laboral aún está en etapa de producción y si bien no quiso “quemar” nada, anticipó que el contenido tendrá su sello.

"Me gustaría entrevistar personajes o personas que me interesan, y me gustaría hacerles la entrevista que me gustaría que me hagan a mí", contó la mamá de Roma y Azul cuando los chicos le preguntaron cómo será su programa que pronto saldrá al aire.

Además, la actriz comentó que buena parte de sus intereses personales, como la moda y la cocina, ocuparán un lugar protagónico en el nuevo envío de stream, que nació a raíz de una visita al programa de su nutricionista, Laura Romano. “Ahí me lo propusieron”, reveló.

Dalma Maradona pasó por Fuera de Joda y habló de su nuevo programa para Streams Telefe. Captura video.

“Se puede hablar de cualquier cosa, se ve relajado todo, pero por detrás hay un equipazo trabajando”, opinó Dalma sobre la trastienda de los programas de streaming, esos espacios donde los conductores se sienten “como en casa”, una sensación sobre la que Daniela la alertó que podía llegar a traicionarla en algún momento.

Si bien Dalma aclaró que todavía no tiene mucho para contar sobre lo que se verá a la brevedad, expresó que está feliz con la propuesta que le hizo Telefe. “Tenía muchas ganas, terminé en la radio, me encanta tener un proyecto laboral y nunca hice streaming”, señaló, antes de dejar en claro que en su programa priorizará a sus invitados.

La hija de Diego Maradona estuvo tres años en Radio Metro. Instagram Dalma Maradona.

“Nunca haría sentir incómodo a quien viene, mismo antes me gustaría preguntarle de qué quiere hablar y qué no, que la persona se sienta cómoda”, aseguró.

La renuncia de Dalma Maradona a Radio Metro

Cabe destacar que a mediados de julio pasado, Dalma se bajó del programa de Radio Metro Un mundo perfecto, luego de tres años. "La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno", contó en sus redes.

Luego, explicó el contexto de su salida de la radio: "Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rosando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime y Caye, me quedé un poco más". Dalma debutará en el streaming. Captura TV.

Por su parte, evitó mayores detalles de los motivos de su decisión: "Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía, pero los planes en esta radio para mí eran otros. Nada más que decir. Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Los llevo en mi corazón".