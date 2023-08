Revelan la millonaria suma en dólares que Luis Ventura le pedirá a Jorge Rial por "daños y perjuicios"

Luis Ventura y Jorge Rial protagonizarán un nuevo capítulo en su histórica disputa mediática. En esta oportunidad, los periodistas deberán verse las caras en una mediación por una demanda que Ventura inició contra Rial por "daños y perjuicios".

Mañana martes ambos colegas deberán verse las caras y para sumarle condimento al encuentro fue el propio Ventura quien compartió en sus redes sociales un particular posteo. En la imagen se lo ve al periodista sosteniendo el libro escrito por Rial y expresó: "Con el doctor Francolino y el doctor Garcete nos juntamos a almorzar porque mañana voy a la mediación con el Gran Hermano. Y se nos suma el doctor Pascual Fariselo... juntos somos más!! QUERÍAS CANDOMBE? VAS A TENER CARNAVAL".

En este contexto, el sitio Primicias Ya se comunicó con el abogado del periodista, Martín Francolino, quien sumó detalles del monto que pedirán: "Vamos a reconvenir por daños y perjuicios por una suma de 1 millón de dólares, más las denuncias penales que va a tener por calumnias e injurias y otros delitos que estamos analizando en base a todo lo que pasó Ventura de pruebas".

Recordemos que en julio pasado, Ventura se refirió al conflicto judicial que mantiene con Rial durante un móvil con LAM (América). "A este papanatas que se cansa de revolear cartas documento, dice que me mandó cinco y nunca me llegó una, le pido, por favor que le emboque a mi dirección. Y si no, que me la mande al canal. Soy el primero que quiere ir a mediación, porque le voy a plantar un juicio penal y otro juicio civil", expresó.

Cuando Ángel De Brito le preguntó por qué quiere hacerle esas demandas a su colega, este respondió: "Porque me cansé de que me trataran de corrupto y de ladrón, como dijo quinientas veces. Me puse tres abogados y quiero ir a juicio hasta las últimas consecuencias, no tengo ningún problema".