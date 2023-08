Pampita contó nuevos detalles del escándalo del motorhome

Uno de los escándalos amorosos más resonantes del mundo del espectáculo a nivel nacional fue, sin dudas, el protagonizado por Benjamín Vicuña, Carolina "Pampita" Ardohain y Eugenia "La China" Suárez, como la tercera en discordia en una historia de infidelidad que desencadenó en la separación entre la modelo y el actor chileno.

Después de más de siete años desde aquel episodio en el motorhome, Carolina se sometió a un ida y vuelta de preguntas en el flamante ciclo de Poco Correctos y Ronnie Arias llevó a la presentadora de El Hotel de Los Famosos a rememorar tiempos complejos.

El panelista utilizó una elocuente analogía para introducir el incómodo tema: "Carolina, hay un dicho popular que reza 'todo aquel que se quema con leche ve una vaca y llora', ¿Cuánto hace que no comés palta?".

Pampita, con mucha rapidez, respondió irónicamente: "Ay, pensé que me ibas a preguntar, cuánto hace que no veía una vaca" y en la misma línea cerró: "No como palta".

La modelo, luego de años de sanación, no guarda ningún tipo de rencor con la China, quien es madre de Magnolia y Amancio Vicuña, justamente hermanos de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña Ardohain.

Cabe recordar que el difícil episodio de infidelidad sufrido por Pampita data de fines del 2015, en plena etapa de grabación de la película El Hilo Rojo, protagonizada por su entonces pareja Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez.

Según las propias versiones de la víctima del engaño, habría encontrado a ambos infraganti dentro del motorhome: "Vi lo peor que podría ver una mujer… Fui a saludarlo, jamás me imaginé lo que me iba a encontrar (...) Había olor a sexo".

Hoy aquel difícil momento forma parte del pasado, incluso mostrando la suficiente entereza para priorizar el buen trato con quien, paradójicamente, es parte de su familia. El tiempo curó viejas heridas y Pampita hoy solo piensa en su vida en pareja con Roberto García Moritán y su pequeña hija, Anita.